Die Bundesnetzagentur hat jetzt ihren vorläufigen Zwischenstand zur Reform der Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom (AgNes) vorgestellt. Die Verbände der Energiewirtschaft sehen darin Licht und Schatten. Viel Lob findet etwa der vorgesehene Vertrauensschutz für Speicherprojekte, die bis spätestens 4. August 2029 in Betrieb gehen und deren Investitionsentscheidung vor Inkrafttreten der AgNes-Festlegung belastbar getroffen wurde. Für diese Projekte soll die bestehende Netzentgeltbefreiung bis zu 20 Jahre ab Inbetriebnahme gelten. "Der fehlende Vertrauensschutz hätte zu einer wachsenden Flexibilitätslücke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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