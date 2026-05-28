Vancouver, British Columbia (28. Mai 2026) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FSE: 5YZ) ("Forge" oder das "Unternehmen") gibt einen wichtigen Meilenstein bei der Infrastruktur auf seinem vollständig genehmigten Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, bekannt. Dieser Meilenstein beinhaltet die Fertigstellung und die vollständige Bezahlung wichtiger Oberflächenanlagen sowie unterstützender Infrastruktur, welche die Sicherheit vor Ort erhöhen, die Betriebsbereitschaft verbessern und den langfristigen Projektfortschritt unterstützen.

Fertigstellung und Bezug der Bergbaucamps

Forge meldet, dass Phase 1 der Errichtung der ersten Bergbaucamps bei La Estrella nun abgeschlossen, vollständig bezahlt und bereits von Bergleuten, Ingenieuren und unterstützenden Mitarbeitern bezogen wurde. Das Camp wurde als Unterstützung während der Frühphase der Untertageerschließung gebaut und umfasst 12 Räume mit einer Kapazität von mehr als 24 Mitarbeitern sowie sechs speziell dafür eingerichtete Sanitäranlagen, die für Komfort und Hygiene sorgen.

Die Phase 2 des Camps wird ergänzt, wenn die Untertageerschließung voranschreitet und die Mitarbeiterzahl wächst. Die derzeitigen Fundamente wurden so ausgelegt, dass sie künftig ein zweites Stockwerk tragen können, wodurch eine effiziente Erweiterung mit zunehmender Betriebsgröße ermöglicht wird. Die Anlagen sind für einen kontinuierlichen Mehrschichtbetrieb ausgelegt, sodass die Mitarbeitereffizienz unter gleichzeitiger Einhaltung der hohen Sicherheits- und Lebensstandards auf dem Standort verbessert werden kann.

Foto 1. Fertiggestelltes Bergbaucamp auf La Estrella

PJ Murphy, Chief Executive Officer von Forge Resources Corp., sagte dazu: "Die Fertigstellung unserer Camps und wichtiger Infrastruktur vor Ort stellt einen bedeutenden Meilenstein für La Estrella dar. Diese Anlagen erhöhen die Sicherheit, unterstützen die Mitarbeiter und bieten die Grundlage für einen langfristigen, effizienten Betrieb. Gleichzeitig zeigt unsere Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften hinsichtlich des Straßenzugangs und Umweltinitiativen unser Engagement für eine verantwortungsvolle Erschließung und die Schaffung nachhaltiger Vorteile über das Projekt selbst hinaus."

Energie- und Mechanikanlagen sind vollständig fertiggestellt

Forge berichtet über die Fertigstellung der vollständig bezahlten, eigens für diesen Zweck errichteten Energie- und Mechanikstation auf dem Projekt La Estrella. Dort sind die Energiegewinnungsanlagen und Druckluftkompressoren des Standorts untergebracht, was eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung vor Ort zur Unterstützung des Untertagebetriebs bietet. Bei der Entwicklung der Anlage wurde auf deren Skalierbarkeit geachtet. Die Abhängigkeit von externen Stromquellen wurde reduziert, und die Anlage ist so konzipiert, dass sie auch zunehmende Aktivitäten auf dem Standort, wenn die Erschließung voranschreitet, bewältigen kann. Diese Infrastruktur stärkt die langfristige Belastbarkeit und Autarkie des Betriebs, wenn das Projekt voranschreitet.

Foto 2. Fertiggestellte Energie- und Mechanikanlagen

Verbesserung der Straßenanbindung durch Zusammenarbeit mit der Gemeinde

Ebenfalls wurden rund 70 Meter Betonfahrbahn entlang der Zugangsstraße, die zum Projekt La Estrella führt, gebaut. Diese Arbeit erfolgte durch lokale Community Action Boards und wurde durch Regierungsprogramme finanziert, wobei das Unternehmen die Initiative durch Bereitstellung von Mitarbeitern und Geräten unterstützte.

Die verbesserte Straße wurde nach Schwerlastspezifikationen für den Transport mittels Sattelzügen konzipiert und soll den langfristigen Zugang, die Zuverlässigkeit der Logistik und die Sicherheit sowohl für das Projektgebiet als auch für die umliegenden Gemeinden erheblich verbessern. Diese Zusammenarbeit zeigt das Engagement des Unternehmens, mit lokalen Akteuren zusammenzuarbeiten, um Verbesserungen der Infrastruktur zu erzielen, die langfristige Vorteile für die Region mit sich bringen.

Foto 3. Verbesserungen der Betonstraße nach La Estrella

Forge treibt Wiederaufforstung sowie seine ESG-Verpflichtungen voran

Im Einklang mit den Umweltlizenzen für das Projekt und den ESG-Verpflichtungen des Unternehmens schreiten die Initiativen zur Wiederaufforstung auf dem Projektgebiet La Estrella voran. Im letzten Quartal wurden rund 1.600 Bäume gepflanzt, was direkt die Biodiversität, die Wiederherstellung von Lebensräumen, den Erosionsschutz und die langfristige ökologische Nachhaltigkeit unterstützt. Diese Arbeiten spiegeln die Umweltpolitik des Unternehmens wider, deren Schwerpunkt darauf liegt, die Auswirkungen des Betriebs durch kontinuierliches Monitoring und Rekultivierung, Einhaltung internationaler Best-Practice-Konzepte und Unterstützung von Naturschutzbestrebungen auf allen Projektgebieten zu minimieren.

Foto 4. Baumpflanzungs- und Wiederaufforstungsmaßnahmen

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein in Kanada börsennotiertes Junior-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen besitzt eine 80-%-Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. La Estrella umfasst acht bekannte Flöze mit Koks- und Kraftwerkskohle.

Das Unternehmen hält außerdem eine Option auf das Projekt Alotta, ein aussichtsreiches Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das aus 230 Mineralclaims besteht und eine Fläche von 4.723 Hektar umfasst. Das Projekt befindet sich 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im nicht vergletscherten Teil des porphyr-/epithermalen Gürtels Dawson Range im kanadischen Yukon-Territorium.

Im Namen des Board of Directors

"PJ Murphy", CEO Forge Resources Corp.

mailto:info@forgeresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen über die weitere Entwicklung des Projekts La Estrella, künftige Untertage-Erschließungsmaßnahmen, den möglichen Ausbau der Standortinfrastruktur, den Personalzuwachs, die erwarteten Vorteile von Verbesserungen der Straßenanbindung, laufende Umwelt- und Wiederaufforstungsinitiativen sowie die Pläne, Ziele und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir berufen uns auf Safe-Harbor-Regelungen.

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