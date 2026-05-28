EQS-News: Baader Bank Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
28.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Baader Bank Aktiengesellschaft
|Weihenstephaner Straße 4
|85716 Unterschleißheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 51501044
|E-Mail:
|marlene.hartz@baaderbank.de
|Internet:
|https://www.baaderbank.de
|Ende der Mitteilung
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