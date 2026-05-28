Die Aktie von Marvell Technology ist seit Anfang März um mehr als +160% gestiegen und hat in dieser Woche erstmals die Marke von 200 US$ überwunden. Nun hat der US-Chipdesigner seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen vorgelegt, die vorbörslich zu einem Kursrückgang von fast -3% führen. Gibt es an den Ergebnissen etwas auszusetzen und wie sollten sich Anleger nun verhalten? KI-Boom treibt Umsatz und Gewinn an Im abgelaufenen Quartal steigerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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