3 Short-Squeeze-Kandidaten: Nvidia: Taiwan statt China, Bayer: Nächste Klage und Verbio: Prognose-Erhöhung

Orientiert sich Nvidia um? Nachdem der US-Konzern in China wohl keinen Blumentopf mehr gewinnen kann, zieht es ihn jetzt nach Taiwan. Die Investitionen im Land sollen kräftig nach oben geschraubt werden. Ein guter Plan?Nach Snowflake-Explosion - drei Aktien die als nächstes abheben könnten Snowflake hat gezeigt, wie schnell Short-Seller auf dem falschen Fuß erwischt werden können. Nach den Zahlen und guten Nachrichten schießt der Kurs um mehr als 30 Prozent in die Höhe. Wir haben uns heute drei Kandidaten mit einer ebenfalls hohen Short-Quote angeschaut, die ebenfalls in die Höhe schießen könnten. Bayer kommt nicht zur Ruhe - nächste Sammelklage in den USA droht Kaum scheint Bayer im …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran