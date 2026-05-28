Bonn (www.anleihencheck.de) - Der KOF-Frühindikator für die Schweiz stieg im März unerwartet von 95,6 auf 97,9, so Postbank Research.Der PMI für die fertigende Industrie sei ebenfalls unerwartet von 53,3 auf 54,5 Punkte geklettert, der Dienstleister-PMI hingegen von 57,2 auf 54,8 gesunken.Die Inflationsrate sei im April von 0,3% auf 0,6% gesprungen, die Kerninflationsrate unerwartet von 0,4% auf 0,3% gesunken. Der Erzeugerpreisindex sei im April auf Jahressicht mit minus 2,0% tief im deflationären Bereich geblieben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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