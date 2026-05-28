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28. Mai 2026 - Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. ("Newcore" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-pfs-for-very-robust-gold-project-in-ghana-coming-in-june-2026/ -) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Bought-Deal-Finanzierung von 28.310.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von 0,53 $ pro Stammaktie mit einem Bruttoerlös für das Unternehmen von insgesamt 15.004.300 $ (das "Angebot") abgeschlossen hat. Nach dem Angebot hat das Unternehmen 312.695.640 ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktien, wobei das Management und der Verwaltungsrat zusammen 12 % der Aktien halten.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten im Rahmen des Enchi-Goldprojekts des Unternehmens in Ghana sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien wurden Käufern mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Québec, gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten nach Teil 5A der NI-45-106, in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 "Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption" (die "Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten") geänderten und ergänzten Fassung, angeboten. Die im Rahmen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten ausgegebenen Stammaktien unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die an Insider (wie nachstehend definiert) ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange.

Das Angebot wurde von Haywood Securities Inc. als Konsortialführer und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken, darunter Canaccord Genuity Corp. und SCP Resource Finance LP (zusammen die "Konsortialbanken"), gemäß einer zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken am 28. Mai 2026 geschlossenen Zeichnungsvereinbarung durchgeführt. Im Zusammenhang mit dem Angebot erhielten die Konsortialbanken eine Barvergütung in Höhe von insgesamt 876.836 $, was 6 % des Bruttoerlöses des Angebots entspricht, wobei dieser Anteil in Bezug auf Erlöse von Zeichnern, die auf einer "President's List" aufgeführt sind, auf 2 % reduziert wurde.

Bestimmte Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Gesellschaft (die "Insider") haben an dem Angebot teilgenommen und insgesamt 250.000 Stammaktien erworben. Die Ausgabe von Stammaktien an diese Insider gilt als Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). Das Unternehmen war gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von der Verpflichtung befreit, im Zusammenhang mit der Teilnahme der Insider am Angebot eine formelle Bewertung einzuholen oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre einzuholen. Das Unternehmen wird im Zusammenhang mit dem Abschluss des Angebots einen Bericht über wesentliche Änderungen einreichen.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung oder zugunsten einer US-Person dar. Die Begriffe "US-Person" und "Vereinigte Staaten" sind im Sinne der Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Anlegern eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihre 12-prozentige Beteiligung an den Aktien mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene. Das 248 km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2024 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

Präsident, CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mal Karwowska | Vizepräsidentin, Unternehmensentwicklung und Investor Relations

+1 604 484 4399

mailto:info@newcoregold.com

http://www.newcoregold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

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Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die sich auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Geschäftsentwicklung bezieht (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke verwendet werden oder die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden" erfolgen, eintreten oder erreicht werden) sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sowie alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben getroffen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Geschäftsentwicklung wider. Die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore zum jeweiligen Zeitpunkt für angemessen hält oder hielt, kann Newcore seinen Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: der weitreichende Ermessensspielraum des Managements hinsichtlich der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; die Tatsache, dass das Unternehmen von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzmittel zur Fortführung seiner Geschäftstätigkeit benötigen könnte, die zum erforderlichen Zeitpunkt oder zu akzeptablen Bedingungen möglicherweise nicht verfügbar sind; Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts von Newcore; die frühe Entwicklungsphase von Newcore; die Finanzlage von Newcore; mögliche Abweichungen bei der Mineralisierung, dem Gehalt oder den Ausbeuten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen an den Wertpapiermärkten; Schwankungen der Spot- und Terminpreise für Gold und andere Rohstoffe; Schwankungen an den Devisenmärkten (wie beispielsweise der Wechselkurs zwischen dem kanadischen Dollar und dem US-Dollar); Änderungen in der nationalen und lokalen Regierung, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften sowie politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Mineralexploration, -erschließung und dem Bergbau (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; den spekulativen Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden); sowie Eigentumsrechte an Grundstücken.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Newcore lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

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