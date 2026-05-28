Die Siemens Energy Aktie bleibt nach starken Quartalszahlen im Fokus. Der Auftragseingang erreichte im zweiten Geschäftsquartal 2026 mit 17,7 Milliarden Euro ein neues Allzeithoch und lag deutlich über den Erwartungen. Auch die Jahresziele wurden angehoben. Dennoch bleibt die hohe Bewertung ein Streitpunkt.Siemens Energy überzeugt mit Rekordauftrag Siemens Energy hat mit seinen Quartalszahlen ein starkes Signal gesetzt. Der Auftragseingang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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