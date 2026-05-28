Wer seid ihr? Johannes Kirnberger (Mitgründer und Geschäftsführer): Wir sind ein deutsch-schwedisches Unternehmen und entwickeln für unsere Kunden Lade- und Batteriespeicherlösungen, um gewerbliche Standorte und ihre Lkw-Flotten zu elektrifizieren. Unser Team hat bereits einige der größten Batterieprojekte in Europa realisiert. Für unsere Kunden planen, finanzieren, bauen und betreiben wir die Energie- und Ladeinfrastruktur vor Ort. Alles aus einer Hand. Wer sind eure Kunden? Unsere Kunden vereint ein hoher Energiebedarf und die Herausforderung, ihre Standorte und Flotten zu elektrifizieren: Brauereien, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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