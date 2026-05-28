Zürich - Mit einer grossen Mehrheit hat sich die Delegiertenversammlung von metal.suisse für die Nein-Parole zur Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» der SVP ausgesprochen. Die Baubranche und die Industrie sind auf qualifizierte Arbeitskräfte angewiesen. Die Initiative würde aus Sicht von metal.suisse den bestehenden Fachkräftemangel verschärfen und die Bauwirtschaft und Industrie vor zusätzliche Herausforderungen stellen - mit spürbaren Folgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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