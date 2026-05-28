Nachdem Ferrari sein erstes Elektromodell Luce vorgestellt hat, hagelt es im Internet Hohn und Spott - vor allem wegen des Designs, für das Ferrari den ehemaligen Apple-Chefdesigner Jony Ive ins Boot geholt hat. Nicht nur normale User, sondern auch große Marken machen sich lustig. Als Ferrari Anfang der Woche mit dem Luce sein erstes Elektroauto vorstellte, blieb fielen Fans der Marke der Atem weg - allerdings nicht etwa, weil das Auto so atemberaubend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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