© Foto: UnsplashDer erste Elektro-Ferrari sorgt für Wirbel: Hoher Preis, starke Technik, erste Käufer - was macht die Aktie?Ferrari-Chef Benedetto Vigna sagte laut Bloomberg am Donnerstag, das Unternehmen erhalte bereits Bestellungen von neuen und alten Kunden für sein erstes Elektromodell. Am Montag präsentierte Ferrari seinen neuen vollelektrischen Sportwagen Luce und kündigte die Erweiterung seiner Modellpalette um eine eigens entwickelte Elektroplattform an. Die Aktien des Luxus-Sportwagenherstellers fielen nach der Ankündigung deutlich, da Anleger angesichts des hohen Preises des Fahrzeugs, der laut Medienberichten bei 550.000 Euro (640.000 US-Dollar) beginnen soll, offenbar zurückhaltend waren. Das …Den vollständigen Artikel lesen
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