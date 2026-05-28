© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMONDrohnenaktien heben wieder ab: Während bei Red Cat ein Analystencall die Aktie beflügelt, prüft bei Unusual Machines die US-Regierung eine Beteiligung. Die Anteilsscheine der Branche explodieren.Drohnen-Aktien explodieren am Donnerstag. Der Grund: Die US-Regierung verhandelt offenbar über direkte Finanzierungsdeals mit mehreren US-Drohnenfirmen. Das Wall Street Journal berichtete am Mittwoch, dass es dabei nicht um Aufträge, sondern vielmehr um institutionelle Unterstützung gehe. An den monatelangen Gesprächen zwischen Unternehmen der Privatwirtschaft und dem Pentagon war auch das Office of Strategic Capital beteiligt, eine in der Biden-Ära gegründete Kreditvergabestelle, die sich auf …Den vollständigen Artikel lesen
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