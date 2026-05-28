DJ Unilever baut neues US-Forschungszentrum

Von Natasha Khan

DOW JONES--Unilever baut ein neues Forschungszentrum in den USA. Das in London ansässige Unternehmen investiert nach eigenen Angaben 270 Millionen US-Dollar in den Bau eines Innovationszentrums in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut. Dort plant es die Entwicklung von Haut- und Haarprodukten für den US-Markt und globale Kunden.

Die Investition erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Unilever als Unternehmen für Schönheit, Wellness und Körperpflege etabliert, nachdem es sich von langsamer wachsenden Lebensmittelmarken getrennt hat. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen seine Eiscreme-Sparte abgespalten, sein Teegeschäft verkauft und sich von seinem Aufstrichgeschäft getrennt. Im März stimmte es dann zu, sein Geschäft mit Würzmitteln und Kochprodukten abzuspalten und mit dem Gewürzunternehmen McCormick zusammenzulegen.

Dadurch kann sich Unilever auf Marken wie Dove-Körperpflegeprodukte, Nexxus-Shampoos und Olly-Vitamine konzentrieren. Nach Abschluss der Trennung vom Lebensmittelgeschäft werden 95 Prozent des US-Portfolios des 125 Milliarden Dollar schweren Unternehmens in den Bereichen Schönheit, Wellness und Körperpflege angesiedelt sein.

Das neue Zentrum, dessen Eröffnung für 2029 geplant ist, stellt Unilevers größte Investition in die US-Forschungsinfrastruktur seit 40 Jahren dar. Die USA sind Unilevers größter Absatzmarkt.

"Die USA sind für Unilever ganz klar das Gravitationszentrum", sagte Herrish Patel, Präsident von Unilever USA. Indien ist ein weiterer wichtiger Markt für das umgestaltete Unternehmen.

Neben anderen Kapazitäten wird der neue Standort das globale Zentrum des Unternehmens für Hautpflege und Reinigung sein. Zudem wird er über ein "Human Performance Lab" verfügen, das Tests von einnehmbaren Produkten vor Ort ermöglicht.

Patel sagte, er erwarte, dass die in den Unternehmensbüros in Hoboken, New Jersey, ansässigen Vermarkter viel Zeit an dem neuen Knotenpunkt verbringen werden. Dies werde es dem Unternehmen ermöglichen, neue Produkte schneller zu entwickeln. "Wenn etwas in den sozialen Medien im Trend liegt, können wir schnell nach New Haven fahren und herausfinden, wie wir rasch etwas auf den Markt bringen können", sagte er.

Etwa 300 Mitarbeiter sollen in dem Zentrum arbeiten, das eine Einrichtung in Trumbull im Bundesstaat Connecticut ersetzen wird.

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May 28, 2026 10:40 ET (14:40 GMT)

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