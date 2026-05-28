EQS-News: AMADEUS FIRE AG
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Hauptversammlung beschließt alle Tagesordnungspunkte
Frankfurt am Main,28. Mai 2026 Die Amadeus Fire AG (ISIN: DE0005093108, Prime Standard) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung erfolgreich im virtuellen Format durchgeführt. Die Veranstaltung wurde live aus Frankfurt am Main übertragen und ermöglichte allen Aktionärinnen und Aktionären eine ortsunabhängige, komfortable und sichere Teilnahme.
Transparenter Dialog mit den Aktionären
Vertrauen in Unternehmensführung und Corporate Governance
Die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 wurde mit sehr großen Mehrheiten beschlossen, ebenso wie der jährlich zur Abstimmung vorgelegte Vergütungsbericht für Vorstand und Aufsichtsrat. Die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung fand ebenso breite Zustimmung wie die Neu- respektive Wiederwahl der Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat für die kommenden drei Jahre.
Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, angesichts des negativen Konzernergebnisses, keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn der Amadeus Fire AG (nach HGB) auf neue Rechnung vorzutragen, wurde mit nahezu 100 Prozent (99,88 Prozent) angenommen.
Diese Ergebnisse spiegeln das Vertrauen der Aktionärinnen und Aktionäre in die verantwortungsvolle Unternehmensführung und die strategische Ausrichtung der Amadeus Fire Group auch in wirtschaftlich turbulenten und herausfordernden Zeiten wider.
Strategischer Ausblick
Der Vorstand bestätigte erneut den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet einen Konzernumsatz zwischen 362 und 394 Millionen Euro sowie ein operatives EBITA* von 20 bis 31 Millionen Euro.
*Erläuterungen zu den verwendeten alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2025 auf Seite 2 in der ersten Fußnote unterhalb der Kennzahlentabelle.
Über Amadeus Fire
Weitere Infos zur Amadeus Fire Group unter: https://group.amadeus-fire.de/
Kontakt:
28.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Deutschland
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|E-Mail:
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|Internet:
|www.amadeus-fire.de
|ISIN:
|DE0005093108
|WKN:
|509310
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|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|2335404
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2335404 28.05.2026 CET/CEST