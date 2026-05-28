EQS-News: CPI Europe AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien, Österreich
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UID: ATU 37681807
DVR 0607274
Pressemitteilung - Corporate News
CPI Europe setzte ihre positive Entwicklung im 1. Quartal 2026 fort und erwirtschaftete einen Konzerngewinn von €105,5 Millionen. Infolge der strategischen Portfolioausrichtung im Jahr 2025 stiegen die Mieterlöse auf €145,2 Millionen. Dies war insbesondere auf den Ankauf des tschechischen Wohnimmobilienportfolios CPI BYTY im November 2025 sowie einen Anstieg der Like-for-like-Mieterlöse um 2,3% zurückzuführen.
Die gesamten Neubewertungen (Bestandsimmobilien, Immobilienentwicklungen und Immobilienverkäufe) beliefen sich auf €38,2 Millionen. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) erhöhte sich auf €138,8 Millionen und das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) auf €119,5 Millionen. Das Finanzergebnis verbesserte sich vor allem aufgrund positiver unbarer Bewertungen von Zinsderivaten und geringerer Finanzierungsvolumina auf minus €19,3 Millionen.
Hochwertiges Immobilienportfolio
CPI Europe optimierte das Immobilienportfolio konsequent weiter. Im 1. Quartal 2026 schloss CPI Europe strategische Immobilienverkäufe mit einem Gesamtwert von €33,7 Millionen ab.
CPI Europe wies zum 31. März 2026 eine robuste Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 47,9% sowie einem konsolidierten Verschuldungsgrad von 42,3% auf (31. Dezember 2025: 42,8%). Die liquiden Mittel beliefen sich auf €328,6 Millionen.
CPI Europe wird sich 2026 primär auf die weitere Optimierung des Bestandsportfolios konzentrieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem neu erworbenen tschechischen Wohnimmobilienportfolio sowie der Erweiterung des Retail Park-Portfolios. Parallel dazu wird CPI Europe den Verkauf von Immobilien, die nicht in die Portfoliostrategie passen, fortsetzen. Akquisitionen, die die Fortsetzung des Unternehmenswachstums unterstützen, wird das Unternehmen unverändert opportunistisch nutzen.
Die S IMMO AG veröffentlichte am 27. Mai 2026 ihr Ergebnis für das 1. Quartal 2026. Das Immobilienportfolio umfasste zum Quartalsende 105 Objekte mit einem Buchwert von €3.207,5 Millionen, einem Vermietungsgrad von 91,1% und einer Gesamt-Mietrendite von 6,9%.
Die Gesamterlöse beliefen sich im 1. Quartal 2026 infolge der Immobilienverkäufe im Vorjahr auf €89,2 Millionen. Die Mieterlöse blieben mit €55,1 Millionen gegenüber dem Vergleichsquartal 2025 stabil. Das EBIT erhöhte sich insbesondere aufgrund positiver Immobilienbewertungen in Höhe von €2,9 Millionen sowie eines geringeren Verwaltungsaufwands auf €54,7 Millionen. Das Periodenergebnis lag bei €28,5 Millionen und reflektierte neben verbesserten operativen Ergebnissen vor allem unbare negative Effekte im Finanz- und Steuerergebnis.
Die Ergebnismitteilung der S IMMO zum 31. März 2026 ist auf der Website des Unternehmens unter simmoag.at abrufbar.
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S IMMO AG
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28.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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|CPI Europe AG
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