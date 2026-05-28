Muri bei Bern / Zürich - Die Foresite AG hat im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung der Universität Zürich (UZH) den Zuschlag für das SDPI-(Swiss Digital Pathology Initiative) Projekt erhalten. Der Vertrag hat eine Laufzeit von vier Jahren und umfasst die Konzeption, Umsetzung und Weiterentwicklung zentraler Projektkomponenten im Umfeld von SDPI. Mit der Vergabe bestätigt die Universität Zürich das fachliche Profil und die Projekterfahrung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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