Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach langer Zeit wieder einmal im roten Bereich geschlossen. Die Gewinnserie des SMI, die elf Tage angehalten hat, ist somit zu Ende gegangen. Allerdings fielen die Verluste letztlich nicht ganz so markant aus, nachdem der Leitindex im Handelsverlauf zeitweise mehr als 1 Prozent im Minus gestanden hatte. Der Grund war ein am späten Nachmittag veröffentlichter US-Medienbericht, wonach ein Deal zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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