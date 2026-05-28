Durch die Übernahme gehen ein erstklassiges japanisches BESS-Entwicklungsportfolio mit einer Leistung von 850 MW sowie ein erfahrenes lokales Entwicklungsteam von der BayWa r.e. AG über, einem der weltweit führenden unabhängigen Stromerzeuger im Bereich erneuerbare Energien

Das Portfolio umfasst 350 MW an kurzfristigen Projekten in fortgeschrittener Phase, die voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2027 die NTP erreichen werden, mit Inbetriebnahme ab Mitte 2028, sowie 500 MW an Projekten in der Frühphase, die das langfristige Wachstum und die Entwicklung unterstützen

Die japanischen Projekte werden voraussichtlich mit einer Laufzeit von drei Stunden konzipiert und erzielen ein höheres EBITDA pro MW als typische BESS-Projekte mit kürzerer Laufzeit in Texas.

Durch die Transaktion steigt das globale Portfolio an eigenen Anlagen von Energy Vault für laufende Projekte in der nahen Zukunft auf 1,1 GW, was zu einem erwarteten jährlichen wiederkehrenden EBITDA von über 180 Mio. US-Dollar beitragen wird, sobald die Projekte in Betrieb gehen

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Energiespeicherlösungen im Netzmaßstab und von KI-Recheninfrastrukturlösungen, gab heute den erfolgreichen Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme eines 850-MW-Entwicklungsportfolios für Batterie-Energiespeichersysteme ("BESS") in Japan von der BayWa r.e. AG bekannt, einem weltweit führenden Entwickler erneuerbarer Energien und unabhängigen Stromerzeuger.

Der Abschluss der Transaktion etabliert Energy Vault offiziell in Japan, einem der attraktivsten und strukturell günstigsten Energiespeichermärkte unter den Industrieländern. Die Übernahme verschafft Energy Vault eine sofortige Präsenz vor Ort, eine erstklassige Projektpipeline und ein sehr erfahrenes lokales Entwicklungsteam mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Grundstücksrechte, behördliche Genehmigungen und Netzanbindung Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche Expansion auf dem komplexen und schnell wachsenden japanischen Energiespeichermarkt unerlässlich sind.

Das Team und das Portfolio wurden sorgfältig ausgewählt und stammen von BayWa r.e., einer der weltweit führenden Plattformen für erneuerbare Energien. Für Energy Vault geht der strategische Wert der Übernahme über die reinen Megawatt hinaus: Sie erweitert die bewährten lokalen Umsetzungskapazitäten, beschleunigt den Markteintritt und versetzt das Unternehmen in die Lage, eine langfristige Plattform mit eigenen Anlagen in einem Markt aufzubauen, der eine starke Nachfrage nach flexibler, zuverlässiger und regelbarer Energiespeicherung aufweist.

Das erworbene Portfolio umfasst rund 350 MW an BESS-Projekten in fortgeschrittenem Stadium, für die in der zweiten Jahreshälfte 2027 die Baugenehmigung ("Notice to Proceed", NTP) erwartet wird, wobei die Inbetriebnahme ("Commercial Operation Dates", COD) voraussichtlich Mitte 2028 beginnen wird. Weitere 500 MW an Projekten in der Frühphase bieten eine mehrjährige Entwicklungsbasis und bedeutendes Expansionspotenzial, während Energy Vault seine japanische Plattform ausbaut. Wichtig ist, dass die Projekte in fortgeschrittener Phase voraussichtlich mit einer Speicherdauer von drei Stunden konfiguriert werden. Dies bietet eine höhere Energiekapazität pro MW als BESS-Projekte mit kürzerer Speicherdauer, wie sie in anderen Märkten, einschließlich der Vereinigten Staaten, häufiger anzutreffen sind, und dürfte das langfristige Umsatzpotenzial und den Vermögenswert des Portfolios steigern. Darüber hinaus stärken die relativ niedrigen Finanzierungskosten in Japan die Wirtschaftlichkeit auf Projektebene weiter und machen den Markt für die Strategie von Energy Vault zum Besitz von Anlagen besonders attraktiv.

"Diese Akquisition ist ein bedeutender Schritt in der globalen Wachstumsstrategie von Energy Vault und etabliert unsere direkte Betriebsplattform in einem der weltweit attraktivsten Energiespeichermärkte", sagte Robert Piconi, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Energy Vault. "Mit dem Abschluss dieser Akquisition haben wir uns nicht nur ein erstklassiges BESS-Entwicklungsportfolio gesichert, sondern auch ein erfahrenes lokales Team von BayWa Renewables, einer der weltweit angesehensten Plattformen für erneuerbare Energien. Japans Bedarf an flexibler, zuverlässiger Speicherkapazität wächst rasant, und Energy Vault ist gut positioniert, um Projekte in großem Maßstab zu realisieren und gleichzeitig langfristigen, vorhersehbaren Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."

"Japan ist ein strategisch wichtiger Markt für Energiespeicher, und wir freuen uns, dieses hochwertige Portfolio erfolgreich an Energy Vault übertragen zu haben", sagte Daniel Gaefke, Group Chief Operating Officer von BayWa r.e. "Diese Transaktion spiegelt die Fähigkeit von BayWa r.e. wider, weltweit erstklassige Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien zu initiieren, zu entwickeln und zu monetarisieren. Mit seiner integrierten Technologieplattform, seiner Umsetzungsfähigkeit und seiner Strategie des Asset-Eigentums ist Energy Vault gut positioniert, um diese Projekte voranzutreiben und Japans Energiewende zu unterstützen."

Durch die formelle Übernahme des japanischen Portfolios von BayWa r.e. steigt die weltweite Asset-Basis von Energy Vault einschließlich erworbener, im Bau befindlicher und in Betrieb befindlicher Anlagen auf über 1 GW in den Bereichen Energiespeicherung und KI-Recheninfrastruktur. Nach vollständiger Fertigstellung und Inbetriebnahme wird dieses wachsende Portfolio an eigenen Anlagen voraussichtlich ein erwartetes jährliches wiederkehrendes EBITDA von mehr als 180 Mio. US-Dollar erzielen und damit den Übergang von Energy Vault zu einem kapitaleffizienten Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Erträgen stärken.

Nach Abschluss der Übernahme beabsichtigt Energy Vault, seine Präsenz in Japan weiter auszubauen, indem es die erworbenen Projekte vorantreibt, zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten evaluiert und Speicherlösungen einsetzt, die auf die Netzanforderungen, Sicherheitsvorschriften und die langfristige Dynamik des Strommarktes in Japan zugeschnitten sind. Das Unternehmen wird zudem Batteriechemien der nächsten Generation und maßgeschneiderte Speicherkonfigurationen prüfen, die darauf ausgelegt sind, den Wert in Japans sich wandelnder Energielandschaft zu maximieren.

Über Energy Vault

Energy Vault entwickelt, implementiert und betreibt Energiespeicherlösungen im Versorgungsmaßstab, die darauf ausgelegt sind, den weltweiten Ansatz für nachhaltige Energiespeicherung zu revolutionieren. Das umfassende Angebot des Unternehmens umfasst proprietäre Batterie-, Schwerkraft- und grüne Wasserstoff-Energiespeichertechnologien, die eine Vielzahl von Kundenanwendungen unterstützen und eine sichere und zuverlässige Steuerung sowie Optimierung von Energiesystemen ermöglichen. Jede Speicherlösung wird durch die technologieunabhängige Energiemanagement-Software und Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das in der Branche einzigartige, innovative Technologieportfolio von Energy Vault bietet maßgeschneiderte Energiespeicherlösungen mit kurzer, langer und mehrtägiger/ultralanger Speicherdauer, die Energieversorgern, unabhängigen Stromerzeugern und großen industriellen Energieverbrauchern helfen, ihre Stromgestehungskosten deutlich zu senken und gleichzeitig die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Seit 2024 verfolgt Energy Vault eine "Own-&-Operate"-Asset-Management-Strategie, die darauf abzielt, vorhersehbare, wiederkehrende und margenstarke Tolling-Einnahmequellen zu generieren und das Unternehmen für weiteres Wachstum im sich rasch entwickelnden Markt für Energiespeicherinfrastruktur zu positionieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyvault.com.

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Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden, der am 18. März 2026 bei der SEC eingereicht wurde, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aktualisiert werden können, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov zugänglich sind. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken auf, und es ist unserem Management nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß abschätzen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Jede von uns in dieser Pressemitteilung abgegebene zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegt in ihrer Gesamtheit ausdrücklich den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Warnhinweisen. 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