Novo Nordisk stand in den vergangenen Monaten massiv unter Druck. Nach dem Höhenflug der vergangenen Jahre verlor die Aktie deutlich an Wert und geriet wegen wachsender Konkurrenz durch Eli Lilly sowie zunehmender Patentrisiken ins Visier kritischer Analysten. Doch nun mehren sich die Signale, dass der dänische Pharmariese vor einer neuen Phase stehen könnte.Milliardenmarkt jenseits der Abnehmspritze Während sich viele Anleger auf Ozempic ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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