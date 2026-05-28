Die KI-Euphorie an der Wall Street befindet sich längst in neuen Dimensionen. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 erreichen täglich neue Bestmarken und die Bewertungen von KI-Firmen überschlagen sich. Nachdem zuletzt SpaceX und OpenAI mit angestrebten Bewertungssummen im Billionenbereich Schlagzeilen gemacht haben, startet Anthropic den nächsten Angriff. Nach der jüngsten Finanzierungsrunde kommt der Entwickler des KI-Chatbots Claude nun auf eine Gesamtbewertung von 965 Milliarden Dollar und übertrifft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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