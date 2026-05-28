Dell war lange eine eher langweilige PC-Story. Jetzt zeigt das Unternehmen, dass es zu den größten Profiteuren des KI-Booms gehört. Die Zahlen zum Q1 sind so stark ausgefallen, dass selbst die ohnehin hohen Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen wurden. Zudem wird die Jahresprognose drastisch angehoben. Anleger sind elektrisiert. Nachbörslich schießen die Aktien zweistellig auf ein neues Rekordhoch. Der Umsatz legte im abgelaufenen Quartal um satte 88 Prozent auf 43,8 Milliarden Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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