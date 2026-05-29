Die großen Namen an der Börse kennt jeder. Doch die Renditebringer von morgen finden sich oft in der zweiten oder dritten Reihe. Mit Stock Picking im Small Cap Bereich können sich Anleger frühzeitig bei Unternehmen positionieren, die noch unter dem Radar der Masse liegen. Desert Gold Ventures ist kurz davor, den entscheidendsten Meilenstein der Unternehmensgeschichte zu erreichen - die Goldproduktion startet im Juli. Analysten bescheinigen dem Titel ein Upside von rund 500 %. Auch bei Mutares und SFC Energy machen die Experten Kaufkurse aus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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