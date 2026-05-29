Strategischer Agrarrohstoff...: Kali wird zur geopolitischen Machtfrage: Warum diese Firma genau ins richtige Umfeld passt!

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Kalidünger ist längst mehr als ein Agrarthema. Für China, Afrika, Brasilien und die USA rücken sichere Düngemittel-Lieferketten immer stärker in den Fokus! Und dieses Unternehmen passt genau in diese Rohstofflogistik.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Millennial Potash · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 29. Mai 2026, 5:38 Uhr Europa/Berlin ·

+++ Kali wird zur geopolitischen Machtfrage: Warum Millennial Potash jetzt genau ins richtige Umfeld passen könnte! +++

Der folgende Beitrag wurde auf Basis öffentlich verfügbarer Informationen sowie dem folgenden Video erstellt:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Mh4kQSlBxDE

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei strategischen Rohstoffen denken viele Anleger zuerst an Gold, Kupfer, Uran, Lithium oder Seltene Erden. Doch ein Rohstoff rückt zunehmend in den Mittelpunkt globaler Sicherheits- und Lieferkettenpolitik: Kali, international als Potash bekannt.

Der Grund ist einfach: Ohne Kali keine moderne, ertragsstarke Landwirtschaft. Fachlich gesprochen liefert Potash Kalium - einen der zentralen Pflanzennährstoffe, der Erträge, Pflanzengesundheit, Wassereffizienz und Widerstandsfähigkeit gegen Stress, Schädlinge und Krankheiten unterstützt. Ohne stabile Düngemittelversorgung wird Ernährungssicherheit schnell zu einer politischen und wirtschaftlichen Kernfrage.

Genau hier setzt die Investmentstory von Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) an. Das Unternehmen entwickelt in Gabun das "Banio'-Potash-Projekt - ein Kaliprojekt in einer Region, die strategisch hochinteressant ist: Afrika als wachsender Düngemittelmarkt, Brasilien als großer Agrar- und Kaliimportmarkt, die USA mit Blick auf Versorgungssicherheit und China als langfristig denkender Rohstoffakteur.

Das im Video behandelte Thema ist deshalb deutlich größer als eine einzelne Unternehmensgeschichte: Es geht um die Frage, wie die Welt künftig ihre Düngemittelversorgung absichert. Die bereitgestellten Videoinformationen heben genau diesen Punkt hervor: Kalidünger wird im Spannungsfeld von Ernährungssicherheit, geopolitischer Diversifizierung und wachsender Nachfrage immer wichtiger.

Warum Kali plötzlich so wichtig wird!

Kali gehört neben Stickstoff und Phosphor zu den wichtigsten Pflanzennährstoffen. Damit ist Kali kein Luxusprodukt, sondern ein zentraler Bestandteil der globalen Lebensmittelproduktion. Dass Potash in den USA inzwischen wieder auf der finalen Liste kritischer Mineralien steht, zeigt, wie stark sich der Blick auf Düngemittelrohstoffe verändert hat: Kali ist nicht mehr nur ein Agrarthema, sondern zunehmend Teil der Debatte über Versorgungssicherheit.

Auch die Nachfrage spricht für die strategische Bedeutung des Sektors: Laut USGS lag der weltweite Kaliverbrauch in Düngemitteln 2025 bei geschätzten 41,6 Mio. Tonnen K2O nach 40,6 Mio. Tonnen im Vorjahr. Bis 2029 erwartet die USGS einen Anstieg auf 45,3 Mio. Tonnen K2O. Besonders Asien und Südamerika werden als Regionen mit dem stärksten Verbrauchswachstum genannt.

Gleichzeitig ist der Kalimarkt stark konzentriert. Nach BHP-Angaben beherbergen drei große Lagerstätten in Kanada, Russland und Belarus rund 70% der weltweiten Kaliproduktion nach Volumen. Für Importländer entsteht daraus ein strukturelles Problem: Wenn ein lebenswichtiger Agrarrohstoff von wenigen Herkunftsregionen abhängt, können politische Spannungen, Sanktionen, Handelsstörungen oder Transportprobleme schnell zu strategischen Risiken werden.

Genau deshalb schauen Regierungen, Agrarkonzerne und Investoren heute genauer auf neue Projekte außerhalb der klassischen Kaliregionen. Der Markt sucht nicht nur Mengen. Er sucht Diversifizierung, Verlässlichkeit und neue Lieferketten.

"Banio' in Gabun: ein Projekt mit strategischem Standort!

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) entwickelt mit "Banio' sein Flaggschiffprojekt in Gabun. Nach Unternehmensangaben liegt das Projekt strategisch an der Atlantikküste und soll perspektivisch Märkte wie Afrika, Brasilien, die USA und Asien adressieren. Dieser Standort ist einer der wichtigsten Punkte der gesamten Story. Denn bei Kali entscheidet nicht nur die Ressource im Boden, sondern auch die spätere Logistik.

Quelle: Millennial Potash; Bild selbst erstellt

Gabun bietet aus strategischer Sicht mehrere Vorteile. Ein Projekt mit Zugang zur Atlantikküste kann grundsätzlich verschiedene Absatzmärkte adressieren. Afrika selbst braucht mehr Düngemittel, um landwirtschaftliche Produktivität und Ernährungssicherheit zu verbessern. Brasilien zählt zu den wichtigsten Agrar- und Kaliimportmärkten weltweit. Auch die Ostküste der USA kann perspektivisch ein relevanter Markt sein.

Operativ arbeitet Millennial Potash (WKN: A3DXEK) bereits an der nächsten Projektstufe. Im April 2026 meldete das Unternehmen, seine Beteiligung am "Banio'-Projekt auf 80% erhöht zu haben. Damit stärkt Millennial Potash seine Kontrolle über eines der spannendsten neuen Kaliprojekte an der Atlantikküste Afrikas. Nach Unternehmensangaben laufen die definitive Machbarkeitsstudie und die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung weiter, beide sollen bis Ende 2026 abgeschlossen werden und anschließend einen Antrag auf eine Bergbaulizenz Anfang 2027 unterstützen.

Harte Projektdaten: große Ressource und positive PEA!

Die bislang veröffentlichten Projektdaten zeigen bereits eine beachtliche Größenordnung. Millennial Potash (WKN: A3DXEK) meldet für "Banio' eine "gemessene'-Mineralressource von 648,2 Mio. Tonnen mit 15,7% KCl, eine "angezeigte'-Mineralressource von 1,8 Mrd. Tonnen mit 15,6% KCl sowie eine "abgeleitete'-Mineralressource von 3,56 Mrd. Tonnen mit 15,6% KCl. Wichtig bleibt: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und belegen noch keine gesicherte wirtschaftliche Abbaubarkeit.

Quelle: Millennial Potash

Auch die "PEA' aus dem Jahr 2024 lieferte starke, Projektkennzahlen: einen Nachsteuer-NPV10 von 1,07 Mrd. US-Dollar, eine Nachsteuer-IRR von 32,6%, anfängliche Investitionskosten von 480 Mio. US-Dollar sowie operative Kosten von rund 61 US-Dollar je Tonne gMOP. Eine PEA ist jedoch eine frühe wirtschaftliche Bewertung und keine Garantie für spätere Profitabilität.

Die China-Verbindung: strategisch spannend, aber sauber einzuordnen!

Dazu kommt die im Video angesprochene China-Verbindung. China denkt bei Rohstoffen und Agrarinputs langfristig. Ein Land mit großer Bevölkerung, hoher Agrarproduktion und strategischem Versorgungsdenken hat ein nachvollziehbares Interesse an zusätzlichen Düngemittelquellen.

Für Anleger ist genau das spannend: Millennial Potash (WKN: A3DXEK) sitzt nicht einfach auf irgendeinem Rohstoffprojekt. "Banio' liegt in einem Marktsegment, das zunehmend politisch, wirtschaftlich und strategisch neu bewertet wird.

Unterstützung durch die USA als wichtiges Signal!

Ein besonders beachtenswerter Punkt ist die Unterstützung durch die U.S. International Development Finance Corporation, kurz "DFC'. Millennial Potash erhielt nach Unternehmensangaben eine Zusage der DFC über bis zu 3 Mio. US-Dollar an Projektentwicklungsfinanzierung zur Unterstützung der Machbarkeitsarbeiten am "Banio'-Projekt.

Das ist kein Ersatz für eine spätere Baufinanzierung. Es ist auch keine Garantie dafür, dass "Banio' in Produktion geht. Aber es ist ein starkes Signal: Ein staatlich unterstützter US-Finanzierer erkennt die strategische Bedeutung des Projekts im Kontext von Düngemittelversorgung, Ernährungssicherheit und globaler Lieferkettendiversifizierung.

Gerade bei Junior-Unternehmen können solche Signale wichtig sein. Sie erhöhen die Sichtbarkeit, stärken die Glaubwürdigkeit des Projekts und können potenziell helfen, weitere strategische Partner oder Kapitalgeber anzusprechen.

Die nächsten Meilensteine entscheiden!

Das "Phase 3'-Bohrprogramm umfasst nach Unternehmensangaben vier zusätzliche kalispezifische Bohrlöcher mit zusammen rund 4.000 m. Es soll Erweiterungen der Ressourcesüdlich und westlich der bisherigen Mineralisierung testen und ist laut Unternehmen auf Abschluss im 4. Quartal 2026 ausgerichtet. Besonders interessant: Zwei der geplanten Bohrlöcher liegen auf der neu erworbenen "Haute-Banio'-Explorationsgenehmigung, die den Küstenabschnitt des Projekts umfasst und näher an geplanter Hafen- und Infrastruktur liegt.

Quelle: Millennial Potash

Besonders wichtig sind jetzt das laufende dritte Bohrprogramm, die weitere Abgrenzung und Erweiterung der Ressource, die im Januar 2026 gestartete definitive Machbarkeitsstudie unter Einbindung des Kalifachplaners ERCOSPLAN, die Umwelt- und Sozialprüfungen, die Genehmigungsschritte sowie spätere Finanzierung und mögliche Abnahmevereinbarungen.

Diese Punkte entscheiden darüber, ob aus einer starken Rohstoff- und Standortstory ein wirtschaftlich tragfähiges Projekt werden kann. Genau hier liegt die typische Chance-Risiko-Struktur eines Rohstoffentwicklers: Jeder belastbare Fortschritt kann die Wahrnehmung am Markt verbessern. Gleichzeitig bleiben Genehmigungen, Finanzierung, Infrastruktur, Baukosten, Rohstoffpreise und politische Rahmenbedingungen wesentliche Risiken.

Warum das Timing trotzdem interessant ist!

Der Kalimarkt steht vor einer wichtigen Neuordnung. Zwar kommen in den kommenden Jahren zusätzliche Kapazitäten auf den Markt, insbesondere aus Kanada. Das kann kurzfristig verhindern, dass der Kalipreis völlig aus dem Ruder läuft. Für Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ist das jedoch nicht automatisch ein Nachteil.

Denn die Investmentstory von "Banio' hängt nicht allein an steigenden Kalipreisen. Entscheidend ist vielmehr die Frage, aus welchen Regionen die künftige Versorgung kommt. Viele Importländer wollen ihre Abhängigkeit von wenigen etablierten Lieferländern verringern. Genau hier kann ein neues Kaliprojekt an der Atlantikküste Gabuns strategisch interessant werden.

"Banio' bietet potenziell eine andere Lieferlogik als klassische Projekte in Kanada, Russland oder Belarus: Nähe zu Afrika, gute Erreichbarkeit Brasiliens über den Atlantik, mögliche Anbindung an die US-Ostküste und eine Rolle in der breiteren Diskussion um Ernährungssicherheit und Düngemittel-Lieferketten.

Für Millennial Potash bedeutet das: Das Projekt muss nicht nur von einem höheren Kalipreis profitieren. Es kann auch dann an Bedeutung gewinnen, wenn Käufer und Staaten stärker auf regionale Diversifizierung, verlässliche Handelswege und neue Bezugsquellen achten. Genau deshalb bleibt "Banio' trotz neuer Kanada-Kapazitäten ein spannendes Entwicklungsprojekt - vorausgesetzt, Machbarkeitsstudie, Infrastruktur, Genehmigungen und Finanzierung entwickeln sich wie geplant.

Fazit: Ein noch relativ kleines Unternehmen in einem großen Markt!

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) steht mit "Banio' an der Schnittstelle von Landwirtschaft, Rohstoffversorgung und Geopolitik. Genau das macht die Aktie spekulativ interessant.

Kali ist ein Rohstoff, den die Welt braucht. Der Markt ist konzentriert. Importländer suchen nach neuen Quellen. Afrika braucht mehr Düngemittel. Brasilien bleibt ein riesiger Absatzmarkt. Die USA achten stärker auf kritische Lieferketten. Und China denkt langfristig in Versorgungssicherheit. Das ist das Umfeld, in dem "Banio' entwickelt wird.

Natürlich bleibt die Aktie spekulativ. Millennial Potash (WKN: A3DXEK) ist zwar noch kein Produzent, verbindet aber gleichzeitig mit "Banio' eine große veröffentlichte Ressource, eine positive "PEA', eine laufende "DFS', "DFC'-Unterstützung, eine 80%-Projektposition und ein aktuelles "Phase 3'-Bohrprogramm. Wer nach Rohstoffstories sucht, die noch nicht im Mainstream angekommen sind, sollte diesen Sektor, dieses Unternehmen und dieses Projekt mindestens auf der Beobachtungsliste haben.

Denn wenn Ernährungssicherheit zur Machtfrage wird, dann könnten Kali und Millennial Potash(WKN: A3DXEK) deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, als viele Anleger heute erwarten.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellenangaben

1. Video/Inhaltsgrundlage: bereitgestellte Video-Zusammenfassung zu Millennial Potash, Kali, China-Verbindung, Gabun, Afrika, Brasilien, USA und geopolitischer Düngemittelversorgung.

2. Millennial Potash - Unternehmenswebsite / Banio-Projekt: https://millennialpotash.com/

3. Millennial Potash - News vom 15.04.2026: Erhöhung der Beteiligung am Banio-Projekt auf 80%, DFS/ESIA-Zeitplan, möglicher Mining-License-Antrag Anfang 2027: https://millennialpotash.com/news/millennial-completes-milestone-payment-and-increases-ownership-of-its-Banio-potash-project-to-80

4. Millennial Potash - News vom 12.05.2026: Start des Phase-3-Bohrprogramms mit vier Bohrlöchern und rund 4.000 Metern: https://millennialpotash.com/news/millennial-announces-initiation-of-phase-3-drill-program-at-its-Banio-potash-project

5. U.S. International Development Finance Corporation - DFC-Unterstützung für Banio und Einordnung von Kali im Kontext von Ernährungssicherheit: https://www.dfc.gov/media/press-releases/dfc-announces-strategic-investment-stabilize-and-expand-food-security-africa

6. USGS Mineral Commodity Summaries 2026 - Potash: Verbrauch 2025 und Prognose bis 2029: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-potash.pdf

7. U.S. Department of the Interior / Federal Register - Final 2025 List of Critical Minerals: Aufnahme von Potash: https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/07/2025-19813/final-2025-list-of-critical-minerals

8. BHP - Potash / Marktkonzentration und Bedeutung von Kalium für die Landwirtschaft: https://www.bhp.com/what-we-do/products/potash

9. BHP - Jansen Stage 1 Potash Project Update vom 20.01.2026: https://www.bhp.com/news/media-centre/releases/2026/01/jansen-update

10. Deutsche Börse - Stammdaten zur Aktie: ISIN CA60041F1018, WKN A3DXEK, Kürzel X0D: https://live.deutsche-boerse.com/aktie/millennial-potash-corp

11. Millennial Potash / Newsfile - Positive PEA vom 23.04.2024: Nachsteuer-NPV10 von 1,07 Mrd. US-Dollar, Nachsteuer-IRR von 32,6%, Initial-CAPEX von 480 Mio. US-Dollar und OPEX von rund 61 US-Dollar je Tonne gMOP: https://www.newsfilecorp.com/release/206211/Millennial-Potash-Completes-Positive-PEA-with-AfterTax-NPV10-of-1.07B-and-IRR-of-32.6-for-its-Banio-Potash-Project

Abruf-/Prüfstand der Quellen: 27. Mai 2026.

Quelle Intro-Bild: stock.adobe.com; hand giving chemical fertilizer to a young baby plant von weerapat1003

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