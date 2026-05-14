Das wird unterschätzt...: Kali ein Sicherheitsrohstoff: Millennial Potash bohrt in ein starkes Marktfenster!

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Iran-Konflikt, Düngemittelketten, Ernährungssicherheit: Das 'Banio'-Projekt in Gabun verbindet große Ressource, Atlantiklage, laufende DFS und ein neues Phase 3-Bohrprogramm.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Millennial Potash · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 14. Mai 2026, 9:38 Uhr Europa/Berlin ·

+++ Der stille Engpass der Landwirtschaft +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Hormus ist nicht nur ein Ölthema. Energie, LNG, Ammoniak und Düngemittelketten greifen ineinander. Für Anleger ist diese Verbindung wichtig, weil Düngemittel nicht nur ein Agrarthema sind, sondern ein Baustein globaler Versorgungssicherheit.

Der Düngemittelmarkt ist verwundbarer, als viele Anleger vermuten. Geopolitische Konflikte, unterbrochene Handelsrouten, teurere Energie und verschobene Frachten treffen nicht nur Öl und Gas. Sie können auch Felder, Erträge und Lebensmittelpreise beeinflussen. Die Straße von Hormus macht diese Verwundbarkeit sichtbar. Nach Angaben der International Energy Agency liefen 2025 knapp 20 Mio. Barrel Öl pro Tag und rund 19% des globalen LNG-Handels durch diese Engstelle. Gerade Stickstoffdünger und Harnstoff hängen stark an Gas und Ammoniak. Wenn Energieflüsse stocken oder teurer werden, kann das Kostenbasis und Verfügbarkeit wichtiger Düngemittel belasten.

Kali steht in dieser Debatte aus einem anderen Grund im Mittelpunkt: Kalium ist ein essenzieller Pflanzennährstoff und lässt sich nicht einfach durch mehr Stickstoff oder Phosphat ersetzen. Wer Landwirtschaft und Ernten robuster machen will, muss daher auch die Kaliversorgung im Blick behalten.

Ein konzentrierter Markt - und genau darin liegt die Brisanz!

Der Kalimarkt ist stark konzentriert. Nach USGS-Daten entfällt ein großer Teil der weltweiten Minenproduktion auf wenige Länder, vor allem Kanada, Russland, China und Belarus.

Gleichzeitig sind wichtige Agrarnationen Nettoimporteure. Aus Agrarrohstoffen werden damit strategische Rohstoffe.

Die zentrale Frage lautet deshalb nicht nur: Wo gibt es Kali? Sondern: Wo kann Kali kostengünstig, logistisch sinnvoll und mit Zugang zu wichtigen Absatzmärkten entwickelt werden? Genau an dieser Schnittstelle wird das "Banio'-Projekt von Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) für Marktbeobachter interessant.

Millennial Potash: "Banio' passt in die neue Versorgungssicherheits-Logik!

Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) entwickelt mit "Banio' ein Kali-Projekt in Gabun an der Atlantikküste Westafrikas. Aus Sicht der aktuellen Marktdebatte ist diese Lage ein zentraler Punkt: Küstennähe, Exportlogik und potenzieller Zugang zu Absatzmärkten wie Brasilien, USA, Afrika und Asien können im Kalimarkt eine wichtige Rolle spielen.

Die bisher veröffentlichten Unternehmensdaten zeigen bereits eine beachtliche Größenordnung. Millennial nennt für "Banio' eine "gemessene'-Mineralressource von 648,2 Mio. Tonnen mit 15,7% KCl, eine "angezeigte'-Mineralressource von 1,8 Mrd. Tonnen mit 15,6% KCl sowie eine "vermutete'-Mineralressource von 3,56 Mrd. Tonnen mit 15,6% KCl. Wichtig: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine gesicherte wirtschaftliche Gewinnbarkeit auf.

Die "PEA' aus dem Jahr 2024 lieferte zudem starke, aber annahmebasierte Projektkennzahlen: Nachsteuer-NPV10 von 1,07 Mrd. US-Dollar, Nachsteuer-"IRR' von 32,6%, anfängliche Investitionskosten von 480 Mio. US-Dollar und OPEX von rund 61,- US-Dollar je Tonne gMOP.

Eine "PEA' ist jedoch eine frühe wirtschaftliche Bewertung und keine Garantie für spätere Wirtschaftlichkeit.

Aktueller Katalysator: "Phase 3' läuft!

Die jüngste Unternehmensmeldung liefert den aktuellen Auslöser. Millennial Potash (WKN: A3DXEK) hat das "Phase 3'-Bohrprogramm auf "Banio' gestartet. Geplant sind vier kalispezifische Bohrlöcher über rund 4.000 m, um mögliche Erweiterungen der bekannten Kali-Ressourcen südlich und westlich der bisherigen Mineralisierung zu testen.

Quelle: Millennial Potash

Besonders interessant ist die Lage von zwei geplanten Bohrlöchern auf der neu erworbenen "Haute-Banio'-Explorationslizenz. Nach Unternehmensangaben umfasst dieses Gebiet den Küstenbereich des Projekts und liegt näher an geplanter Hafen- und Infrastruktur. Das kann zur Projektlogik eines Kaliprojekts passen, bei dem neben Ressource und Geologie auch der Weg zum Markt entscheidend ist.

"DFS', "DFC' und 80%-Anteil: "Banio' wird Schritt für Schritt entwicklungsreifer!

Im Januar 2026 startete Millennial die endgültige Machbarkeitsstudie für "Banio' und beauftragte ERCOSPLAN als Kali-Spezialisten. Die sogenannte "DFS' soll laut Unternehmen bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Zusätzlich hat die U.S. International Development Finance Corporation bis zu 3 Mio. US-Dollar zur Unterstützung der Machbarkeitsstudie zugesagt.

Im April 2026 meldete Millennial Potash (WKN: A3DXEK) außerdem, dass der Anteil an der Projektgesellschaft Equatorial Potash auf 80% gestiegen ist. Damit verdichtet sich die Projektstory Schritt für Schritt: große Ressource, laufende "DFS', strategischer Rohstoff, Küstenlage und ein neues Bohrprogramm mit möglichem Ressourcenerweiterungspotenzial, allerdings bei weiterhin möglichen Entwicklungsrisiken.

Weitere Hintergründe zur Düngemittel-Story und zur Entwicklung von "Banio' finden Sie im deutschsprachigen Interview mit Farhad Abasov. Der Link führt direkt zum Interview und kann redaktionell als weiterführender Hinweis eingesetzt werden.

Interview-Link: https://www.youtube.com/watch?v=N3ttNz3Avvs

Fazit: Wahrlich keine gewöhnliche Kali-Story!

Der Iran-Konflikt zeigt, wie eng Energie, Logistik, Düngemittel und Ernährungssicherheit miteinander verbunden sind. Kali rückt dabei besonders in den Fokus, weil es für Pflanzen essenziell ist und der Markt von wenigen Lieferländern geprägt wird.

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) positioniert "Banio' in einem Marktumfeld, in dem Versorgungssicherheit stärker beachtet wird. Das Unternehmen ist noch kein Produzent, und der Weg zur Mine bleibt mit typischen Entwicklungsrisiken verbunden. Dennoch ist die Kombination aus großer Ressource, Atlantiklage, positiver "PEA', laufender "DFS', "DFC'-Unterstützung, 80%-Projektanteil und "Phase 3'-Bohrprogramm aus heutiger Sicht strategisch interessant.

Aber dennoch bleibt Millennial Potash (WKN: A3DXEK) eine spekulative Rohstoffaktie deren weitere Entwicklung wesentlich von Bohrergebnissen, aktualisierten Ressourcen, "DFS', "ESIA', Finanzierung, Genehmigungen, Rohstoffpreisen, Infrastruktur und allgemeinen Marktbedingungen abhängt, die wiederum Neubewertungspotenzial haben können.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellenbasis und Methodik:

1. Millennial Potash Corp.: Unternehmensmeldung "Initiation of Phase 3 Drill Program at its Banio Potash Project", 12.05.2026, vom Nutzer bereitgestellt.

2. Millennial Potash Corp.: Pressemitteilung "Initiates Definitive Feasibility Study with US DFC Funding at its Banio Potash Project, Gabon", 13.01.2026.

3. Millennial Potash Corp.: Pressemitteilung "Completes Milestone Payment and Increases Ownership ... to 80%", 15.04.2026.

4. Millennial Potash Corp.: Pressemitteilung "Completes Positive PEA with After-Tax NPV(10) of $1.07B and IRR of 32.6%", 23.04.2024.

5. U.S. Geological Survey: Mineral Commodity Summaries 2026, Kapitel Potash.

6. International Energy Agency: Strait of Hormuz - Oil Security and Emergency Response; Ammonia Technology Roadmap.

7. YouTube-Interview mit Farhad Abasov / Millennial Potash; Link im Artikel.

Quelle Intro-Bild: stock.adobe.com; undervalued word or concept represented by wooden letter tiles on a wooden table with glasses and a book_ Von lexiconimages

Methodik: Der Artikel trennt zwischen belegten Unternehmensangaben, makroökonomischer Einordnung und zukunftsgerichteten Einschätzungen. PEA-Kennzahlen, DFS-Zeitpläne, Bohrziele und mögliche Ressourcenerweiterungen sind keine Zusicherung zukünftiger Ergebnisse.

Rechtlicher Hinweis / Anzeige / Werbung / Marketingmitteilung

Dieser Beitrag ist eine Anzeige/Werbung und eine Marketingmitteilung zu Millennial Potash Corp. Der Beitrag wurde im Auftrag von Millennial Potash Corp. erstellt bzw. verbreitet. Zwischen Millennial Potash Corp. und SRC swiss resource capital AG besteht nach vorliegenden Angaben eine entgeltliche Investor-Relations-/Marketingbeziehung. JS Research GmbH wurde durch SRC swiss resource capital AG mit der Erstellung bzw. redaktionellen Aufbereitung dieses Beitrags beauftragt und hierfür vergütet. Ersteller ist JS Research GmbH, Olsberg; Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH.

Dieser Beitrag stellt keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine individuelle Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Beitrag berücksichtigt keine persönlichen Anlageziele, finanziellen Verhältnisse, Kenntnisse, Erfahrungen oder Risikobereitschaften einzelner Anleger. Anleger sollten vor jeder Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls fachkundigen Rat einholen.

Die Aktien von Millennial Potash Corp. sind spekulative Wertpapiere. Rohstoff-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen unterliegen erheblichen Risiken. Dazu zählen insbesondere Explorations-, Ressourcen-, Studien-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Bau-, Betriebs-, Rohstoffpreis-, Wechselkurs-, Markt-, Liquiditäts-, Länder-, Rechts-, Umwelt- und politische Risiken. Es besteht das Risiko erheblicher Verluste bis hin zum Totalverlust.

Millennial Potash Corp. ist nach den zugrunde gelegten Informationen ein Entwicklungsunternehmen und noch kein Kali-Produzent. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine gesicherte wirtschaftliche Gewinnbarkeit auf. PEA-Kennzahlen beruhen auf Annahmen und sind keine Garantie für spätere Wirtschaftlichkeit. Technische Angaben zu Millennial Potash Corp. und dem "Banio'-Projekt sind im Kontext der jeweiligen Unternehmensmeldungen, technischen Berichte und der kanadischen Offenlegungsstandards, insbesondere NI 43-101, zu lesen.

Dieser Beitrag enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Einschätzungen zu Rohstoffmärkten, geopolitischen Risiken, Düngemittelketten, dem "Banio'-Projekt, möglichen Ressourcenerweiterungen, Bohrprogrammen, DFS, ESIA, Finanzierung, Genehmigungen, Bau, Produktion, Kosten und wirtschaftlichen Parametern. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen, Erwartungen und derzeit verfügbaren Informationen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Es besteht keine Verpflichtung, diesen Beitrag zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Pflicht besteht.

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