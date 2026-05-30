Der Markt schläft noch: Neben ACM explodiert die Lithium-Ressource um 650

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Man spürt es, wenn sich ein Bergbaudistrikt verändert.

Dieser Artikel wurde im Auftrag American Critical Minerals Corp. (ACM) (WKN: A40VTE SYM: 2P30) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

die Schlagzeilen werden größer.

Die Ressourcenschätzungen wachsen weiter.

Strategisches Kapital taucht auf.

Und plötzlich beginnt sich das, was einst wie eine kleine regionale Geschichte aussah, in etwas deutlich Größeres zu verwandeln.

Genau dort scheint sich das Paradox Basin in Utah derzeit zu befinden.

Und American Critical Minerals könnte eine der strategisch interessantesten Positionen im gesamten Distrikt innehaben.

In den vergangenen Monaten hat sich das Becken von einer Region, die hauptsächlich mit Kali in Verbindung gebracht wurde, zunehmend zu einem potenziellen großflächigen Lithiumsystem in den USA entwickelt.

Und die Bestätigung dafür nimmt weiter zu.

In dieser Woche meldete Anson Resources (ASX: ASN) eine massive Erhöhung der Ressourcenschätzung für sein Green River Lithium Project - ein Schritt, der den Markt dazu zwingen könnte, das gesamte Becken mit anderen Augen zu betrachten.

Die zentrale Zahl?

Ein Anstieg der Lithiumressource um 650%.

Die aktualisierte JORC-Ressource umfasst nun:

183.000 Tonnen LCE in der Kategorie "Indicated"

590.000 Tonnen LCE in der Kategorie "Inferred"

Und besonders wichtig: Das Unternehmen betonte, dass das System weiterhin für zusätzliche Erweiterungen offen ist.

Das ist bedeutsam.

Denn mittlerweile geht es nicht mehr nur um ein einzelnes Unternehmen.

Es geht um die Validierung eines gesamten Distrikts.

Und historisch betrachtet beginnen einige der größten Neubewertungen im Rohstoffsektor genau dann, wenn ein Distrikt als Ganzes bestätigt wird.

Jahrelang betrachteten Investoren Utah hauptsächlich durch die Kali-Brille.

Doch diese Geschichte verändert sich rasant.

Jede neue:

Ressourcenerweiterung

technische Studie

DLE-Partnerschaft

strategische Investition

verstärkt dieselbe Erkenntnis:

Das Paradox Basin könnte sich zu einem der bedeutendsten aufstrebenden Lithiumdistrikte der Vereinigten Staaten entwickeln.

Und American Critical Minerals befindet sich direkt in dieser Geschichte.

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Das Green-River-Projekt von American Critical Minerals Corp. (ACM) (WKN: A40VTE SYM: 2P30)

liegt im Paradox Basin in Utah:

nahe bestehender Infrastruktur

neben aktiven Industrieprojekten

und direkt angrenzend an bedeutende Lithiumentwicklungen

Das ist keine abgelegene Greenfield-Exploration.

Es handelt sich um ein Becken mit:

Straßenanbindung

Eisenbahninfrastruktur

Stromversorgung

bestehender Produktion in unmittelbarer Nähe

sowie jahrzehntelangen historischen Öl- und Gasdaten

Gerade dieser letzte Punkt ist entscheidend.

Unternehmen, die hier arbeiten, starten nicht bei null.

Das Becken wurde über Jahrzehnte intensiv durch Öl- und Gasbohrungen untersucht. Dadurch stehen bereits umfangreiche Untergrunddaten zur Verfügung, lange bevor moderne Lithiumexploration überhaupt begann.

Was ACM jedoch besonders interessant macht: Green River ist kein Ein-Rohstoff-Projekt.

Jede Bohrung hat das Potenzial, gleichzeitig zu testen:

Lithium

Kali

Brom

Alles innerhalb desselben regionalen Systems.

Dadurch entstehen mehrere strategische Werttreiber innerhalb eines einzigen Projekts.

Und genau diese drei Rohstoffe gewinnen weltweit zunehmend an Bedeutung.

Auch das Timing spielt eine Rolle.

Denn Lithium beginnt sich still und leise wieder zu bewegen.

Die Preise für Lithiumcarbonat in China sind zuletzt auf rund:

175.000 CNY pro Tonne

gestiegen - ein Plus von fast 50% seit Jahresbeginn

Diese Entwicklung wird getragen von:

wachsender Nachfrage nach Elektrofahrzeugen

zunehmendem Ausbau von Energiespeichern

dem Boom bei KI-Infrastruktur

steigenden langfristigen Erwartungen an den Batteriemarkt

Die entscheidende Veränderung?

Lithiumnachfrage dreht sich längst nicht mehr nur um Elektrofahrzeuge.

Heute werden auch:

KI-Infrastruktur

Hyperscale-Rechenzentren

Netzspeicherlösungen

nationale Energiesysteme

zu bedeutenden Batterieverbrauchern.

Das verändert die Dimension der Nachfrage grundlegend.

Dann folgte die nächste wichtige Entwicklung für das Becken.

Vor Kurzem genehmigte POSCO Holdings - einer der größten Industriekonzerne Südkoreas - die Bedingungen für eine verbindliche Vereinbarung mit Anson bezüglich einer DLE-Demonstrationsanlage in Green River.

Das ist ein starkes Signal.

POSCO ist kein spekulativer Junior-Mining-Investor.

Es handelt sich um einen globalen Industriekonzern, der aktiv die kommerzielle Lithiumgewinnung im Paradox Basin evaluiert.

Noch wichtiger:

POSCO finanziert die Demonstrationsanlage selbst

übernimmt Engineering

Bau

Betrieb

und Wartung

Warum?

Weil man dort offensichtlich ein Lithiumsystem sieht, dessen wirtschaftliches Potenzial eine Validierung rechtfertigt.

Und das stärkt indirekt die gesamte Investmentthese rund um das Becken.

Einschließlich ACM.

Kurz darauf folgte der nächste wichtige Baustein.

Anson veröffentlichte eine technische Studie, die darauf hindeutet, dass Green River potenziell zu den kostengünstigsten Lithiumprojekten Nordamerikas gehören könnte.

Zu den Highlights gehören:

prognostizierte Betriebskosten von lediglich 3.837 USD pro Tonne Lithiumcarbonat

Positionierung im ersten globalen Kostenquartil

starke Infrastrukturvorteile

Hochdruck-Solesysteme

geringe Verunreinigungen

Wieder gilt:

Dasselbe Becken.

Und genau das ist entscheidend.

Denn sobald ein Unternehmen beginnt, die Wirtschaftlichkeit innerhalb eines Distrikts nachzuweisen, beginnt der Markt sehr schnell damit, angrenzende Grundstücke neu zu bewerten.

American Critical Minerals hat für Green River bereits umfangreiche Explorationsziele definiert:

Kali (Sylvinit)

600 Millionen bis 1 Milliarde Tonnen

Gehalte von 19-29% eKCl

Lithium-Sole

2,1 Milliarden Kubikmeter

Gehalte von 71,6-216,3 ppm Lithium

Brom-Sole

2,1 Milliarden Kubikmeter

Gehalte von 3.656-4.741 ppm Brom

Dabei handelt es sich um Explorationsziele, nicht um Mineralressourcen.

Doch der Markt könnte beginnen, diese Zahlen anders zu betrachten.

Denn benachbarte Unternehmen liefern zunehmend Belege für:

Kontinuität

Skalierbarkeit

wirtschaftliches Potenzial

und die kommerzielle Tragfähigkeit des gesamten Beckens

innerhalb desselben regionalen Systems.

Und genau das gewinnt für die Vereinigten Staaten zunehmend an strategischer Bedeutung.

Die USA wollen:

eine heimische Lithiumversorgung

größere Unabhängigkeit bei Batterien

geringere Abhängigkeit von China

und sichere Lieferketten für kritische Rohstoffe

Genau deshalb werden:

Lithium

Kali

Brom

immer wichtiger.

Und Green River beherbergt alle drei.

ACM befindet sich weiterhin:

vor einer Ressourcenschätzung

vor einer Produktion

auf dem Weg in die Bohrphase

Historisch betrachtet beginnen genau hier häufig die größten Neubewertungen.

Nicht nachdem sämtliche Risiken beseitigt wurden.

Sondern davor.

Insbesondere dann, wenn:

ein Distrikt zunehmend validiert wird

große Industrieakteure eintreten

die Wirtschaftlichkeit sichtbarer wird

und Kapital beginnt aufmerksam zu werden

Genau dort scheint sich das Paradox Basin heute zu befinden.

Und jede neue Schlagzeile aus Utah verstärkt dieselbe Erkenntnis:

Hier könnte etwas deutlich Größeres entstehen.

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