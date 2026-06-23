Nach 10 Jahren Vorbereitung: American Critical Minerals steht kurz vor dem Bohrstart

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Jahrelang war das Green-River-Projekt vor allem eine geologische Vision. Eine Vision, aufgebaut auf historischen Öl- und Gasbohrungen. Auf Jahrzehnten regionaler Daten.

Dieser Artikel wird im Auftrag von American Critical Minerals Corp. (WKN: A40VTE | Symbol: 2P30) veröffentlicht.



Auf erfolgreicher Produktion in unmittelbarer Nachbarschaft.

Und auf der Überzeugung, dass das Paradox Basin in Utah eines der strategisch bedeutendsten Vorkommen kritischer Rohstoffe in den Vereinigten Staaten beherbergen könnte.

Jetzt beginnt die Phase, auf die Anleger seit Jahren gewartet haben.

Das Bohrprogramm ist genehmigt - und das Unternehmen bereitet sich auf den Start der Bohrungen vor.



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American Critical Minerals (WKN: A40VTE | Symbol: 2P30) hat offiziell mit der Mobilisierung seines Feldteams begonnen, um die Bohrplattformen auf dem Green River Potash-, Lithium- und Brom-Projekt in Utah vorzubereiten.

Nach mehr als einem Jahrzehnt Projektentwicklung, Datensammlung, technischer Studien und behördlicher Genehmigungen steht das Unternehmen nun kurz davor, erstmals den Bohrer anzusetzen.

Die ersten Bohrungen werden derzeit für Juli oder August 2026 erwartet.

Genau auf diesen Moment warten Rohstoffinvestoren.

Denn aus geologischen Modellen werden erst durch Bohrungen echte Entdeckungen.

Und das Timing könnte kaum besser sein.

Die Welt tritt in eine neue Ära des Rohstoffnationalismus ein.

Die USA wollen ihre Versorgung mit kritischen Rohstoffen im eigenen Land absichern.

Kali wird zunehmend als strategischer Rohstoff betrachtet, da die Versorgungssicherheit bei Düngemitteln immer stärker in den Fokus geopolitischer Diskussionen rückt.

Lithium bleibt unverzichtbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, KI-Infrastruktur und Batteriesysteme.

Brom wiederum spielt eine wichtige Rolle bei Flammschutzmitteln, Energiespeicherlösungen und industriellen Chemikalien und ist damit ein wesentlicher Bestandteil moderner Elektronik-, Energie- und Sicherheitstechnologien.

Green River bietet Potenzial für alle drei Rohstoffe.

Mehr als zehn Jahre Arbeit führen zu diesem Moment

ACM-CEO Dean Pekeski brachte die Bedeutung dieses Meilensteins auf den Punkt:

"Nach über zehn Jahren Arbeit freut sich das Unternehmen darauf, das Potenzial von Kali, Lithium und Brom auf dem Projekt freizusetzen - ein Schritt, auf den unsere Aktionäre geduldig gewartet haben. Wir sind überzeugt, dass unser Team das Potenzial des Paradox Super Basin erschließen wird."

Diese Worte haben Gewicht.

Denn Pekeski ist nicht einfach ein weiterer Minenmanager.

Er zählt zu den erfahrensten Kali-Entwicklern Nordamerikas.

Seine Karriere umfasst mehr als 33 Jahre im Bergbau, davon über 17 Jahre mit Fokus auf Kali.

Er war maßgeblich an der Entdeckung und Entwicklung des Milestone-Projekts von Western Potash in Saskatchewan beteiligt - einem der größten Lösungsbergbau-Kaliprojekte Nordamerikas.

Darüber hinaus führt er seit 2020 das in Utah ansässige Unternehmen Peak Minerals und treibt dort die Entwicklung des Sevier Playa SOP-Projekts in Richtung Bauentscheidung voran.

Nun übernimmt er bei ACM genau in dem Moment das Steuer, in dem das Unternehmen von der Planung in die operative Umsetzung übergeht.

Das erste Ziel: Direkt auf die höchsten historischen Gehalte

ACM beginnt nicht mit einem zufälligen Bohrziel.

Die erste Bohrung mit der Bezeichnung Duma Point AP-S-02 wurde bewusst ausgewählt.

Sie befindet sich unmittelbar neben der historischen Öl- und Gasbohrung Quintana Fed 1-1.

Genau dort wurden die höchsten historischen Kaligehalte innerhalb des Green-River-Projekts identifiziert.

Die Daten stammen aus historischen Gamma-Ray-Bohrlochmessungen, die zur Abschätzung von Mächtigkeit und Gehalt verwendet wurden.

Die historischen Messungen ergaben:

24,3% eKCl über 5,9 Meter

Genau solche Ziele wollen Investoren zuerst getestet sehen.

Noch wichtiger:

Die Position wurde im aktuellen NI 43-101 Technical Report des Unternehmens ausdrücklich als Prioritätsziel eingestuft.

Zusätzlich befindet sich das Ziel in einem relativ flach gelagerten Abschnitt der regionalen Struktur - eine geologische Konfiguration, die sich langfristig für einen möglichen Lösungsbergbau eignen könnte.

Die Zielsetzung ist klar:

Historische Daten bestätigen

Das geologische Modell validieren

Die Grundlage für eine erste Ressourcenschätzung schaffen



Ein Projekt, das von allen Seiten bestätigt wird

Einer der größten Vorteile von Green River war schon immer seine Lage.

ACM bohrt nicht in einem unerforschten Gebiet.

Das Projekt liegt mitten in einem immer stärker validierten Rohstoffdistrikt.

Nur wenige Kilometer entfernt produziert Intrepid Potash seit mehr als 50 Jahren Kali aus denselben regionalen Cycle-5-Horizonten.

Allein das beweist, dass das Becken wirtschaftliche Produktion ermöglichen kann.

Auf der Lithiumseite hat Nachbar Anson Resources das Green-River-Gebiet zu einem der meistbeachteten Lithiumdistrikte Nordamerikas entwickelt.

Anson meldete zuletzt eine Steigerung seiner Lithiumressource um 650% und konnte mit POSCO Holdings einen globalen Industriekonzern für den Bau einer Direct-Lithium-Extraction-Demonstrationsanlage gewinnen.

Besonders interessant:

ACM hat Harrison Field Services mit dem Bau der Bohrplattformen beauftragt - genau jenes Unternehmen, das bereits die Bohrstandorte und Rekultivierungsarbeiten für Ansons benachbartes Green River Lithium Project durchgeführt hat.

Beide Unternehmen arbeiten im selben Becken.

Und beide verfolgen dieselbe Vision:

Das strategische Potenzial des Paradox Basin zu erschließen.

Vollständig genehmigt. Voll finanziert. Voll fokussiert.

Der Unterschied zwischen einem Projekt, das bohren kann, und einem Projekt, das lediglich darüber spricht, ist enorm.

ACM hat bereits alle wesentlichen Voraussetzungen für den Start der Bohrarbeiten erfüllt.

Das Unternehmen verfügt über:

Genehmigte Notice of Intent (NOI)

Abgeschlossenen Storm Water Pollution Prevention Plan (SWPPP)

Genehmigte Sicherheitsleistungen (Bonding)

RESPEC als Betreiber des Bohrprogramms 2026

Eingereichte Straßen- und Zufahrtsgenehmigungen

Die letzten administrativen Schritte werden derzeit abgeschlossen.

Der Bohrbeginn wird weiterhin für Juli oder August 2026 erwartet.

Zusätzlich verfügt ACM nach der kürzlich abgeschlossenen Finanzierung über eine solide Kapitalbasis.

Die eingeworbenen 7,45 Millionen CAD dienen unmittelbar der Weiterentwicklung des Green-River-Projekts.

Das große Bild: Ein potenzieller US-Hub für kritische Rohstoffe

Green River ist keine Ein-Rohstoff-Story.

Das Projekt umfasst Explorationsziele für:

Kali*

500 bis 950 Millionen Tonnen Sylvinit

Gehalte von 19% bis 29% eKCl

Lithium-Solen*

Rund 615.000 bis 1,7 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE)

Lithiumgehalte von rund 91 bis 152 ppm

Brom-Solen*

Rund 3,2 bis 9,1 Millionen Tonnen Brom

Bromkonzentrationen von rund 2.647 bis 4.412 ppm

Diese Ziele sind konzeptioneller Natur und stellen keine Mineralressourcen dar.

Sie verdeutlichen jedoch die Größenordnung des Potenzials, das nun getestet werden soll.

Und dieses Potenzial befindet sich in einem der wenigen produktiven Kalibecken der Vereinigten Staaten.

Einem Becken, in dem seit mehr als 50 Jahren erfolgreich Kali produziert wird.

Zu einem Zeitpunkt, an dem die USA rund 94% ihres Kalibedarfs importieren müssen, gewinnt die heimische Produktion zunehmend strategische Bedeutung.

Die nächsten Monate könnten die Geschichte des Unternehmens verändern

Jedes erfolgreiche Bergbauunternehmen erreicht irgendwann den Moment, an dem Theorie auf Realität trifft.

Für American Critical Minerals könnte dieser Moment jetzt gekommen sein.

Die nächsten Meilensteine sind klar definiert:

Fertigstellung der Bohrplattformen

Mobilisierung der Bohranlage

Beginn der Bohrungen

Analyse von Bohrkernen und Solen

Ergebnisse, die jahrzehntelange historische Daten bestätigen könnten

Mehr als zehn Jahre lang wurde Green River auf diesen Moment vorbereitet.

Die Finanzierung steht.

Die Experten sind an Bord.

Die Genehmigungen liegen vor.

Die Ziele wurden ausgewählt.

Jetzt wird der Bohrer darüber entscheiden, was als Nächstes passiert.

Und genau dann könnte der Markt beginnen zu erkennen, welches Potenzial American Critical Minerals tatsächlich besitzt.



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Hinweis für Leser

Leser sollten den vollständigen technischen Bericht lesen und sich nicht ausschließlich auf die in diesem Dokument enthaltene Zusammenfassung verlassen.

Das Management von American Critical Minerals weist darauf hin, dass Ergebnisse oder Entdeckungen auf Grundstücken in der Nähe der Liegenschaften von American Critical Minerals nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf das Vorhandensein einer Mineralisierung auf den Grundstücken des Unternehmens zulassen.

Die potenziellen Mengen und Gehalte sind konzeptioneller Natur. Es wurden bislang nicht ausreichende Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource abzugrenzen. Obwohl ein angemessenes Potenzial bestehen kann, ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Definition einer Mineralressource gemäß NI 43-101 führen werden. Die Explorationsziele für Kali, Lithium und Brom auf dem Green River Projekt dienen ausschließlich dazu, eine konzeptionelle Schätzung der potenziellen Größe und des Gehalts einer Lagerstätte auf Basis bekannter sowie begrenzter zusätzlicher geologischer Informationen bereitzustellen. Es handelt sich um eine Bewertung im Frühstadium, die der Planung weiterer Explorationsarbeiten dient. Die Explorationsziele stellen weder eine Mineralressource noch eine Mineralreserve dar und dürfen nicht als solche betrachtet werden. Weitere Einzelheiten zur Grundlage, auf der die Explorationsziele festgelegt wurden, finden sich im Bericht "Amended and Restated NI 43-101 Technical Report, Green River Potash and Lithium Project, Grand County, USA" vom 27. Januar 2026. Dieser ist unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar.



Quelle:

United States Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, Januar 2024:

https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-potash.pdf



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Alle Aussagen, mit Ausnahme historischer Tatsachen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels.

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In diesem Artikel beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf die zukünftigen Pläne des Unternehmens sowie auf das Potenzial seiner Mineralprojekte und Liegenschaften.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die diesen Aussagen zugrunde liegenden Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden.

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Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

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