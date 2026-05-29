Dell hebt seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026/27 dank des anhaltenden Booms bei KI-Servern deutlich an. Auch die Erwartungen für den Gewinn je Aktie wurden angehoben und liegen nun weit über den Schätzungen der Analysten. Im ersten Geschäftsquartal profitierte das Unternehmen von einem enormen Umsatzsprung bei KI-Servern sowie einem deutlichen Gewinnplus. Die Sparte für Personalcomputer verzeichnete ebenfalls ein Wachstum, ging im Vergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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