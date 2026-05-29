Nvidia liefert weiter Rekordzahlen und die Investitionen in KI-Infrastruktur steigen rasant. Gleichzeitig profitieren immer mehr Unternehmen vom Milliardenboom rund um Rechenzentren, Speichertechnik und Stromversorgung. Denn für jeden Dollar, der bei Nvidia landet, fließen laut Experten bis zu 10 weitere Dollar in den Ausbau der KI-Infrastruktur.Die 3 Konzerne decken dabei völlig unterschiedliche Bereiche ab. Einer fertigt die modernsten Hochleistungschips der Welt, ein anderer profitiert vom rasant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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