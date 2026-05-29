Der US-amerikanische Pharma-Riese Pfizer verstärkt seine Entwicklungspipeline. Für bis zu 10,5 Milliarden Dollar sichert sich das Unternehmen die Rechte an zwölf Wirkstoffen der chinesischen Innovent Biologics. Die Aktie der Asiaten gewinnt an der Heimatbörse nach Bekanntwerden des Deals um rund zehn Prozent.Die Summe inkludiert eine Vorauszahlung in Höhe von 650 Millionen Dollar. Die Partnerschaft umfasse Lizenz-, gemeinsame Entwicklungs- und gemeinsame Vermarktungsmöglichkeiten für ein vielfältiges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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