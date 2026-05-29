von Patrick Gunti Moneycab.com: Frau Aziz, Sie wurden auf der 'League of Leading Ladies'-Konferenz mit dem 'Empowering Women Award 2026' ausgezeichnet. Dies war bereits Ihre zweite Nominierung. Während Sie beim ersten Mal noch bei Estée Lauder tätig waren, erhalten Sie diese nun in Ihrer Funktion als CEO von Visilab. Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie persönlich? Jasmin Aziz: Diese Anerkennung bedeutet mir sehr viel, aber nicht in erster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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