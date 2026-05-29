Quantencomputing: Quantum X Labs startet Neutral-Atom-Plattform mit mehr als 50 Qubits und plant Skalierung auf Tausende Qubits bis 2027

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Quantum X Labs Inc. (WKN A40KCG, ISIN US9267113002) hat in Tel Aviv den Start seiner neuen Neutral-Atom-Quantencomputing-Plattform bekannt gegeben. Die Entwicklung markiert den Einstieg in eine Architektur, die laut Unternehmen zunächst mit einem a50+ Qubits-Setup arbeitet und auf einer proprietären Atomkühlungstechnologie basiert. Ziel ist der Aufbau skalierbarer Quantenstrukturen mit Fokus auf Leistungsfähigkeit und kontrollierte Systemstabilität.

Die Plattform soll laut Unternehmensangaben eine Kombination aus moderner Laserkühlung und flexibel rekonfigurierbaren optischen Pinzetten-Arrays nutzen. Dadurch lassen sich große Qubit-Register schneller und mit hoher Präzision initialisieren. Gleichzeitig steht die Verbesserung der Kohärenzzeiten im Mittelpunkt, um stabile Rechenprozesse im Quantenbetrieb zu ermöglichen.

Ein weiterer Baustein ist die Unterstützung von Rydberg-basierten Zwei-Qubit-Gattern, die als zentral für die Umsetzung komplexer Quantenoperationen gelten. Damit adressiert die Architektur wesentliche Herausforderungen beim Aufbau skalierbarer Quantencomputer, insbesondere im Hinblick auf Kontrolle, Dichte und Fehleranfälligkeit.

Aufbau der Neutral-Atom-Architektur und technologische Kernkomponenten

Die Plattform nutzt laut Meldung eine Kombination aus fortschrittlicher Laserkühlung und dynamisch rekonfigurierbaren Arrays optischer Pinzetten. Diese Technologie bildet die Grundlage für den Aufbau großskaliger Qubit-Register mit hoher Genauigkeit.

Durch diese Architektur wird eine schnelle und hochpräzise Initialisierung der Qubit-Systeme ermöglicht. Gleichzeitig sollen verlängerte Kohärenzzeiten erreicht werden, was für stabile Rechenoperationen im Quantenbereich entscheidend ist. Ergänzt wird dies durch die native Unterstützung von hochleistungsfähigen, Rydberg-vermittelten Zwei-Qubit-Gattern.

Die Kombination dieser Komponenten adressiert zentrale technische Herausforderungen beim Aufbau skalierbarer Quantencomputer. Insbesondere geht es um die zuverlässige Kontrolle vieler einzelner Qubits sowie deren fehlerarme Verschränkung in komplexen Rechenprozessen.

Skalierungsstrategie bis 2027 und KI-basierte Fehlerkorrektur

Die Qubit-Strategie des Unternehmens zielt darauf ab, bis Ende des ersten Halbjahres 2027 eine Skalierung auf tausende Qubits zu erreichen. Bestandteil dieses Ansatzes ist die Integration des patentierten Deep-Transformer-Decoders (US12294387B2). Dieses KI-basierte Fehlerkorrektursystem ist eng mit dem Steuerungsstack der Neutral-Atom-Plattform gekoppelt.

Durch sogenanntes syndrome-guided decoding entsteht ein Low-Latency-Feedback-Loop, der die hochpräzisen Ausgaben der Rydberg-Gatter in Echtzeit verarbeitet. Diese Hardware-KI-Kopplung soll den Rechenaufwand deutlich reduzieren und einen praktischen Weg zu fehlertoleranten logischen Qubit-Operationen eröffnen.

"Unser Ziel ist es, sowohl die Anzahl physischer Qubits weiter zu skalieren als auch eine modulare Plattform mit Fehlerkorrekturarchitektur aufzubauen", sagte Prof. Nir Sharon, Chief Quantum Technology Scientist des Unternehmens. "Durch die Kombination modernster Neutral-Atom-Hardware mit unserer proprietären KI-gestützten Fehlerkorrektur überwinden wir eine der größten Herausforderungen des Feldes, nämlich gleichzeitig hohe Leistung und effiziente Fehlerbehandlung im großen Maßstab zu erreichen."

Plattformstrategie und breitere Technologieausrichtung

Die neue Plattform erweitert das bestehende Portfolio von Quantum X Labs über die Bereiche Quantum Computing, Quantum Software & Simulation sowie Quantum Sensing hinweg. Sie ist auf Anwendungen in Optimierungsproblemen, Materialwissenschaften, Pharmazie, Cybersicherheit und weiteren technologisch anspruchsvollen Feldern ausgerichtet.

Quantum X Labs Inc. und seine Tochtergesellschaften fokussieren sich insgesamt auf Quantentechnologie, digitale Werbung sowie Computing- und Enterprise-KI-Lösungen. Quantum X Labs Ltd. entwickelt dabei insbesondere Quantenalgorithmen für Transport, Wirkstoffforschung und Sicherheitsanwendungen sowie Konzepte für eine quantenbasierte GPS-Alternative und atomare Präzisionslösungen.

Gix Media entwickelt Softwarelösungen zur Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung digitaler Werbekampagnen zur Steuerung von Internet-Traffic. Metagramm wiederum arbeitet an KI-gestützter Grammatik- und Schreibkorrektursoftware, einschließlich Tools für Stil, Übersetzung sowie mehrsprachige Anwendungen.

Hinweis: Nehmen Sie am kommenden ASX Hidden Champions Investor-Webinar teil und lernen Sie zwei aufstrebende australische börsennotierte Unternehmen aus den Bereichen psychische Gesundheit und Clean Technology kennen. Präsentieren werden Emyria Limited und Sparc Technologies.

Emyria Limited fokussiert sich auf psychische Gesundheit und psychedelisch unterstützte Therapien und expandiert mit spezialisierten Kliniken für moderne Behandlungsansätze bei PTSD und Depressionen.

Sparc Technologies entwickelt graphenverstärkte Industrietechnologien und Lösungen für grünen Wasserstoff mit Fokus auf Industrie-, Energie- und Infrastrukturmärkte.

Die Managementteams geben Einblicke in aktuelle Unternehmensentwicklungen, kommerzielle Fortschritte sowie ihre Wachstumsstrategien für 2026 und darüber hinaus.

Das Live-Webinar beinhaltet zudem eine interaktive Fragerunde und bietet Investoren die Möglichkeit, direkt mit den Unternehmensvertretern in Kontakt zu treten.

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ASX Hidden Champions - Dual-gelistete Small Caps für europäische Investoren

Dienstag, 9. Juni 2026 | 12:00 - 13:00 Uhr CET

ASX Hidden Champions - Dual-gelistete Small Caps für europäische Investoren - Small- and MicroCap Equity

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Quellen:

https://investor.quantumxlabs.xyz

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

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Enthaltene Werte: US9267113002