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Vergessen Sie alles, was Sie über Drohnen-Hersteller wissen. Das große Geld im unbemannten Luftraum wird in Zukunft nicht mehr mit dem Bau von Chassis und Rotoren verdient.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Kern des Systems: in der Software und intelligenten Steuerungsprogrammen. Das kanadische Unternehmen Volatus Aerospace zeigt eindrucksvoll, wie sich ein klassischer Dienstleister und Hardware-Anbieter in eine hochinnovative Technologieschmiede verwandelt. Der Markt hat das volle Potenzial des Unternehmens noch gar nicht erfasst.



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Vom Flieger zum Software-Pionier

Bisher wird Volatus Aerospace noch als reiner Industriebetrieb wahrgenommen. Doch das greift zu kurz, da das Unternehmen gezielt ein digitales Standbein aufbaut. Statt nur einmalig Fluggeräte zu verkaufen, setzen die Kanadier zunehmend auf regelmäßige Einnahmen durch Software-Lizenzen und Abonnement-Modelle. Diese Strategie macht das Wachstum unabhängiger von physischen Fabrikkapazitäten. Ein wesentlicher Aspekt dabei: Jede Drohne, die ein Konkurrent baut, ist in diesem Modell kein Wettbewerber mehr, sondern ein potenzieller Kunde für die Software von Volatus.

Das Unternehmen aus Québec ist jedoch kein theoretischer Software-Entwickler aus dem Elfenbeinturm. Volatus betreibt eine eigene Flotte mit rund 28 bemannten Flugzeugen und über 100 Drohnen in Kanada, den USA, Großbritannien und Südamerika. Jedes Jahr überwacht das Team rund 1,7 Mio. km Pipelines und prüft zehntausende Versorgungsanlagen. Diese täglichen Flüge liefern gigantische Mengen an echten Daten. Mit dem so erworbenen Praxiswissen können die Volatus-Entwickler ihre Programme so präzise füttern und testen, wie es reinen Geräte-Herstellern niemals möglich wäre. Volatus verkauft also nur Software, die sich im Alltag bewährt hat.

V-Cortex: Das digitale Herzstück

Ein entscheidender Meilenstein war Kanadas größte Verteidigungsmesse CANSEC in Ottawa: Dort präsentierte Volatus dieser Tage ein System namens V-Cortex. Die Botschaft hinter dieser Neuentwicklung ist eindeutig: Das Unternehmen baut nicht mehr nur Fluggeräte, sondern das eigentliche Betriebssystem für die autonome Luftfahrt der Zukunft. Das Herzstück von V-Cortex ist eine winzige Box, die gerade einmal 3,5 mal 3,5 cm misst und weniger als 15 Gramm wiegt. Doch sie hat es in sich: Sie macht bestehende Fluggeräte im Handumdrehen intelligent.

Ein wesentlicher Vorteil von V-Cortex liegt in der Unabhängigkeit von bestimmten Fluggeräten. Das System ist so aufgebaut, dass es sich in Drohnen verschiedenster Hersteller integrieren lässt. Volatus liefert damit gewissermaßen die künstliche Intelligenz für Geräte, die von anderen gebaut werden. Während Gehäuse und Rotoren austauschbar sind, bleibt die Steuerungssoftware der entscheidende Baustein. Hier zeigt sich der Unterschied zwischen einem reinen Hardware-Hersteller und einem Software-Anbieter: Fluggeräte lassen sich kopieren, sobald die entsprechenden Fabriken bereitstehen. Intelligente Flugsteuerungen und Programme, die auch ohne GPS-Signal funktionieren, gewinnen dagegen mit jeder Flugstunde an Wert, da sie kontinuierlich Daten sammeln und dazulernen. Unterstützt durch staatliche Fördermittel in Kanada soll das System nun sowohl in den eigenen Produkten als auch bei Drittanbietern zum Einsatz kommen.

SKYDRA: Der Einstieg in die Drohnenabwehr

Bereits im März brachte Volatus mit SKYDRA ein weiteres System auf den Markt, das die neue Richtung vorgibt. Dabei handelt es sich um eine Plattform zur Erkennung, Verfolgung und Abwehr unbefugter Drohnen, die Kunden im Abonnement nutzen können (Software as a Service, kurz SaaS). Der Bedarf wächst deutlich. Aktuelle Konflikte wie im Nahen Osten und in der Ukraine zeigen, dass die Abwehr feindlicher Drohnen für Streitkräfte und Sicherheitsbehörden immer wichtiger wird. Es reicht nicht mehr aus, nur eigene Drohnen fliegen zu lassen; entscheidend ist die Fähigkeit, fremde Fluggeräte frühzeitig zu erkennen und auszuschalten. SKYDRA richtet sich daher neben dem Militär auch an Betreiber kritischer Infrastruktur, etwa Flughäfen oder Kraftwerke.

Die aktuelle weltpolitische Lage beeinflusst die Nachfrage nach den Technologien von Volatus maßgeblich. Das Unternehmen bewegt sich derzeit in einem Umfeld, das von drei wesentlichen politischen Entwicklungen geprägt ist:

Kanadas neue Verteidigungsstrategie: Im Februar 2026 beschloss die kanadische Regierung eine neue Strategie für die heimische Rüstungsindustrie. Ziel ist es, künftig 70% der Rüstungsaufträge an inländische Unternehmen zu vergeben. Unbemannte und autonome Systeme wurden dabei ausdrücklich als Schlüsseltechnologien eingestuft. Mit Verträgen und der Präsenz vor Ort ist Volatus bestens positioniert, um von diesen Aufträgen zu profitieren. Aufträge im NATO-Umfeld: Das Unternehmen konnte mehrere Verträge zur Ausbildung von Drohnenpiloten für Aufklärungs- und Notfalleinsätze abschließen. Neben einem Trainingsauftrag direkt für die NATO folgten Verträge mit einzelnen Mitgliedsstaaten im Gesamtwert von mehreren Mio. CAD, deren Umsetzung bereits angelaufen ist. Das US-Drohnenprogramm: Die US-Regierung verfolgt mit dem "Drone Dominance Program" das Ziel, eine verlässliche westliche Lieferkette für über 300.000 Drohneneinheiten aufzubauen. Volatus wurde kürzlich für die nächste Phase dieses Programms ausgewählt. Das Unternehmen bewirbt sich dabei um die Entwicklung von Systemen für Langstrecken-Aufklärung und Einsätze unter elektronischen Störsignalen.

Der Vorteil sicherer Lieferketten

Ein wichtiger Faktor bei staatlichen Aufträgen sind die verschärften Sicherheitsregeln für Bauteile. Das US-Verteidigungsministerium verlangt zunehmend, dass kritische Komponenten wie Batterien und Motoren nicht aus sanktionierten Staaten stammen dürfen. Da Volatus vornehmlich in Kanada produziert, erfüllt das Unternehmen diese strengen Herkunftsnachweise. Die entwickelten Technologien lassen sich zudem auch abseits des Militärs im zivilen Bereich einsetzen. So vereinbarte Volatus Anfang 2026 mit einem Betreiber von Offshore-Windparks den Transport von schweren Lasten per Drohne zwischen Schiffen und Windkraftanlagen.

Die Bilanz des Unternehmens bietet für seine aktuelle Wachstumsphase eine stabile Basis. Zum Ende des ersten Quartals 2026 lag der Kassenbestand bei knapp 32 Mio. CAD. Zudem wurden kurzfristige Kreditvereinbarungen erfolgreich in langfristige Verbindlichkeiten umgewandelt, was den unmittelbaren finanziellen Druck mindert. Der Umsatz fiel im ersten Jahresviertel 2026 mit 5,6 Mio. CAD saisonbedingt zwar schwächer aus als in den vorangegangenen Quartalen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 erwarten Management und Analysten jedoch ein Umsatzwachstum von rund 45% auf fast 50 Mio. CAD. Verschiedene Investmenthäuser sehen für die Aktie des Unternehmens derzeit deutliches Potenzial. Die Kursziele von Analysten wie Stifel, Canaccord oder Desjardins bewegen sich für die kommenden zwölf Monate in einer Spanne von 0,95 bis 1,25 CAD. Beim aktuellen Aktienkurs von 0,71 CAD entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von etwa 30 bis 70%.

Aus charttechnischer Sicht bewegt sich die Aktie von Volatus Aerospace noch im Seitwärtstrend. Erste Aufwärtsimpulse waren durch die Sicherheitsmesse CANSEC in Ottawa bereits zu beobachten. Das dürfte sich verstärken, wenn der Markt auf den Wandel zum SaaS- und KI-Anbieter aufmerksam wird.

Aus finanzieller Sicht unterscheidet sich das Software-Modell erheblich vom klassischen Verkauf von Geräten. Während Produktion und Wartung von Hardware naturgemäß höhere Aufwendungen für Material und Personal verursachen, fallen bei Software nach der Entwicklung für jeden weiteren Nutzer kaum zusätzliche Kosten an. Das führt zu deutlich höheren Gewinnspannen im Digitalgeschäft. Sobald der Markt Volatus nicht mehr nur als klassischen Drohnenbauer, sondern verstärkt als Anbieter von Softwareplattformen wahrnimmt, spiegelt sich dies üblicherweise auch in einer höheren Bewertung wider.

Chancen und Risiken

Trotz der exzellenten Wachstumsperspektiven ist die Aktie nicht frei von Risiken. Das Unternehmen schreibt nach wie vor rote Zahlen: Im ersten Quartal 2026 stand unterm Strich ein Nettoverlust von 6,6 Mio. CAD. Der Weg in die Gewinnzone hängt maßgeblich davon ab, ob die Verträge im Verteidigungsbereich wie geplant umgesetzt werden und die neuen Software-Plattformen am Markt dauerhaft Fuß fassen. Zudem ist der Wettbewerb im Bereich der Drohnenabwehr-Software intensiv. Das Unternehmen konkurriert hier sowohl mit etablierten US-Rüstungskonzernen als auch mit finanziell gut ausgestatteten Start-ups um die gleichen staatlichen Budgets.

Volatus Aerospace befindet sich in einer tiefgreifenden Transformation vom klassischen Industriedienstleister zum Technologieanbieter. Während die operative Flottenpraxis und geopolitischen Rüstungsprogramme soliden Rückenwind liefern, entscheidet der Erfolg der Softwareplattformen V-Cortex und SKYDRA über die zukünftige Rentabilität. Für Anleger bietet die Aktie die Chance auf eine Neubewertung, die allerdings eng an das Erreichen der geschäftlichen Meilensteine und das Erreichen der Gewinnschwelle gekoppelt ist.

Ein Interview von iif-Moderatorin Lyndsay Malchuk mit Volatus-Vorstandschef Glen Lynch finden Sie hier:

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