Bei einem Routinetest in Florida ist die "New Glenn"-Schwerlastrakete von Blue Origin explodiert. Das Unglück bremst das Raumfahrtunternehmen im harten Konkurrenzkampf mit SpaceX massiv aus. Die leistungsstarke Schwerlastrakete "New Glenn" des Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist vor einem geplanten Start explodiert. Bei einem Routinetest der unbemannten Rakete auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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