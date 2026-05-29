© Foto: Monika Skolimowska - dpaDell liefert Zahlen, die selbst im KI-Boom herausstechen: Der Umsatz stieg um 88 %, der Umsatz mit KI-Servern sogar um 757 %. Und dann wäre da noch die Geschichte mit Trump. Die Aktie legete nachbörslich um 39 % zu. Mit diesem Kurssprung hatte der Markt nicht gerechnet. Die Dell-Aktie schoss am Donnerstag nach Börsenschluss zeitweise um mehr 39 Prozent nach oben. Grund dafür waren Zahlen, die selbst im ohnehin heiß gelaufenen KI-Boom herausstechen. So meldete Dell für das Quartal bis zum 1. Mai einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,86 US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG lediglich 2,94 US-Dollar erwartet. Der Umsatz lag bei 43,84 Milliarden US-Dollar statt der erwarteten 35,43 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
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