Round Rock - Der US-Computerkonzern Dell rechnet getrieben vom Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) mit einem noch besseren Geschäftsjahr als Experten bereits erwartet hatten. Der Umsatz mit KI-Servern werde 2026/27 bei 60 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach dem New Yorker Börsenschluss mit. Zuvor hatte die Prognose um zehn Milliarden Dollar niedriger gelegen. Insgesamt rechnet Dell bei den Erlösen jetzt mit 165 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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