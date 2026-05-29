New York / London - Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel weiter nachgegeben. Am Vortag waren sie nach erneuten Angriffen in der Strasse von Hormus zunächst stark gestiegen, bis dann Spekulationen über eine Einigung zwischen dem Iran und den USA die Notierungen deutlich unter Druck gebracht hatten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der globalen Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli verlor zuletzt 1,20 Prozent auf 92,59 US-Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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