© Foto: Klaudia Radecka - NurPhotoDie LG-Electronics-Aktie schießt nach einer neuen Auto-Innovation mit Google-Technik um fast 24 Prozent nach oben. Anleger wittern den nächsten großen Wachstumsmarkt.Die Aktie von LG Electronics ist nach Börsenschluss um bis zu 23,95 Prozent auf 279.500 Won gestiegen. Auslöser ist keine Produktmeldung, sondern ein Thema, das Anleger derzeit elektrisiert. Auto-Software, smarte Cockpits und Google-Technologie. Der südkoreanische Konzern hat eine Reihe neuer Lösungen für Fahrzeuge vorgestellt, die auf dem Android Automotive Operating System der Alphabet-Tochter Google basieren. Damit dringt LG in einen Markt vor, der weit über die klassische Unterhaltungselektronik hinausgeht. Besonders …Den vollständigen Artikel lesen
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