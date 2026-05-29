Die Cloud-Anbieter werden als Gewinner des KI-Booms vom Markt noch immer unterschätzt. Zu diesem Schluss kommt am Freitag das Analystenhaus Truist Securities. Angesichts der milliardenhohen Auftragsbestände haben die Experten ihre Kursziele für beide Tech-Giganten angehoben. Wie viel Potenzial steckt bei Alphabet und Amazon noch drin? Für Amazon steigt das Kursziel auf 320 Dollar, für Alphabet auf 430 Dollar. Damit sehen die Analysten ein moderates zweistelliges Aufwärtspotenzial innerhalb der nächsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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