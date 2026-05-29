© Foto: Dall-EAmazon droht in Australien Ärger: 41 Kinder-Rucksäcke mit Knopfzellen könnten für den Online-Riesen zum teuren Präzedenzfall werden.Amazon sieht sich in Australien mit rechtlichen Schritten konfrontiert, nachdem Aufsichtsbehörden dem Unternehmen vorgeworfen hatten, Kinderrucksäcke mit Knopfzellenbatterien ohne die vorgeschriebenen Sicherheitshinweise verkauft zu haben. Die australische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzkommission gab am Freitag bekannt, dass im Jahr 2022 41 "Einhorn-Kleinkindrucksäcke" über den australischen Marktplatz von Amazon verkauft wurden. Die Produkte hätten angeblich die vorgeschriebenen Warnhinweise nicht getragen, obwohl sie abnehmbare, mit Knopfzellen betriebene …Den vollständigen Artikel lesen
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