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Die globalen Aktienmärkte starten konstruktiv in den Handelstag. Der MSCI All Country World Index stieg um 0,4 % auf ein neues Allzeithoch. Rückenwind kommt von der Aussicht auf eine verlängerte Waffenruhe zwischen den USA und Iran. Laut Bloomberg gibt es eine vorläufige Einigung über weitere 60 Tage, noch vorbehaltlich der Zustimmung von Donald Trump.Der Ölpreis reagierte deutlich: Brent fiel um 1 % auf 92,85 Dollar je Barrel, WTI gab ebenfalls 1 % auf 87,98 Dollar nach. Im Mai liegt Brent damit bereits mehr als 18 % im Minus und steuert auf den schwächsten Monat seit März 2020 zu.Bei den Unternehmen schoss Dell den Vogel ab und steigt 39 % nachbörslich. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte mal einen derartigen Earnings-Beat bei solch einem Schwergewicht gegeben hat. Der Umsatz lag bei 43,8 Mrd. Dollar, plus 88 %, der Non-GAAP-Gewinn je Aktie bei 4,86 Dollar. Erwartet worden waren laut IBD 35,74 Mrd. Dollar Umsatz und 2,96 Dollar Gewinn je Aktie. Auch der Ausblick schlug dem Fass den Boden aus und hinterließ schockierte Analysten-Gesichter im positiven Sinne. Eine Lieferkettenanalyse folgt.Dell ist nicht nur der Favorit der Redaktion für 2026 aus der Schluss ausgabe des Aktionärsbriefes 2025 sondern wurde auch in der Actien-Börse mit Hinweis auf die Zahlen am 21. Mai nochmals ausdrücklich empfohlen.Sie möchten jeden Morgen frisch Informiert sein zu den aktuellsten Tendenzen an den Märkten - dann empfehle ich die Bernecker App:Volker SchulzRedaktionsleiter