© Foto: Richard Drew - APDiese in den kommenden Tagen (KW23) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 02. Juni: Dollar General US-Verbraucherinnen und -Verbraucher litten schon vor dem Beginn des Iran-Krieges unter den anhaltend hohen Lebenshaltungskosten, jetzt sind zu allem Überfluss auch noch die Sprit-Kosten explodiert. Dementsprechend ist die zuvor ohnehin schon schwache Verbraucherstimmung auf den tiefsten Stand seit vielen Jahren abgerutscht. Millionen Haushalten leben von der Hand in den Mund. Das zwingt immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten zum Senken ihrer Kosten. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE