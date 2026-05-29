Der Kurs der Kryptowährung Ether zeigt sich derzeit wenig beeindruckt von den positiven Fundamentaldaten des Netzwerks. Für die britische Großbank Standard Chartered ist dies jedoch kein Grund zur Sorge, sondern eine historische Kaufgelegenheit. Die Analysten ziehen eine markante Parallele: Ethereum befinde sich heute in einer ähnlichen Lage wie Amazon nach dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2001.Geoffrey Kendrick, Leiter der Digital Assets Research bei Standard Chartered, stützt seine These auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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