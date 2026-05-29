Unterföhring (ots) -In Hollywood werden Träume wahr. Aurélie (21, Pulheim) und Ibo (21, Münster) gewinnen das Hollywood-Finale von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - und sichern sich den begehrten Titel. 2,76 Millionen Zuschauer:innen verfolgen die spektakuläre Show aus Los Angeles am Donnerstagabend auf ProSieben (Nettoreichweite Z. ab 3 J.). In der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.) brilliert das Finale mit einer Overnight-Quote von starken 20,6 Prozent Marktanteil und gewinnt damit mit Abstand die Prime Time.Für die beiden Gewinner:innen geht mit dem Titel ein großer Traum in Erfüllung.Gewinnerin Aurélie: "Ich kann meinen Sieg immer noch gar nicht glauben. Ich bin so unendlich dankbar für jeden der an mich geglaubt hat und mich unterstützt hat. Vor allem bin ich auch dankbar für die tollen Erfahrungen, die ich gemacht habe und Momente, die ich genießen durfte. Ich freue mich riesig und auf alles was auf mich zukommen wird und bin jetzt einfach nur mega happy!"Gewinner Ibo: "Ich habe GNTM gewonnen - und könnte nicht glücklicher sein! Dieser Moment bedeutet mir alles: harte Arbeit, Mut und einfach ich selbst zu sein, haben sich ausgezahlt. Und das Beste? Das ist erst der Anfang!".Neben dem Titel gewinnen Aurélie und Ibo jeweils 100.000 Euro und das Cover der deutschen Harper's Bazaar.Wie lief das Finale ab?In einem Funkenfeuerwerk eröffnet Heidi Klum gemeinsam mit den sechs Finalist:innen Anna (22, Landkreis Rosenheim), Aurélie (21, Pulheim), Daphne (25, Pulheim), Godfrey (34, Wien), Ibo (21, Münster) und Tony (31, Berlin) offiziell die Finalshow.Mode-Highlight des Abends der große Dsquared²-Walk der Top 6. Die Finalist:innen präsentieren die Looks des Designer-Duos auf dem Catwalk. Supermodel Winnie Harlow und die Designer bewerten die Auftritte. Die ersten Entscheidungen des Abends: Die 25-jährige Daphne und der 31-jährige Tony werden Dritte.Actionreich geht es mit großen Hollywood-Shootings weiter. Die Finalisten beweisen sich in spektakulären Szenarien mit Explosionen und Actionelementen. Aurélie und Anna präsentieren ihren glamourösen "Casino"-Walk. Godfrey und Ibo rauschen bei einem spektakulären "James-Bond"-Walk eine Zipline hinunter.Zum emotionalen Höhepunkt des Abends laufen Aurélie, Anna, Godfrey und Ibo ihre letzten Walks - begleitet von persönlichen Botschaften ihrer Familien und engsten Freund:innen. Danach steht fest: Aurélie und Ibo sind "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" 2026.Außerdem im Finale zu Gast: Demi Lovato sorgt mit ihren Songs "Confident" und "Frequency" Für ein musikalisches Highlight. Nicole Scherzinger begeistert mit einer Live-Performance auf der Bühne. Zudem begrüßt Heidi Klum Hollywood-Legende Sharon Stone, Adriana Lima, Thomas Hayo und die beiden Vorjahressieger Daniela (21) und Moritz (20).Aktuelle Informationen und Bildmaterial zur Finalshow finden Sie auf unserer Presseseite presse.prosieben.de/GNTM2026 und auf GNTM.de (https://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/)Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 29.05.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Tina Land, Emma Sirihongsephone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1174email: tina.land@seven.one, emma.sirihongse@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6284143