Im Rahmen des Intersolar-Forums dreht es sich in der Veranstaltung "Power-to-Heat - die Kopplung von Strom und Wärme" um Heizen und Warmwasserbereitung mit Photovoltaik. Erstmals gibt es dieses Jahr auf der Messe Intersolar eine Info-Veranstaltung, in der es um Heizen und Warmwasser mit Photovoltaik geht. Dabei dreht es sich um Infrarotheiztechnik in Kombination mit Photovoltaik sowie solarelektrische Warmwasserbereitung. Die Session "Power-to-Heat - die Kopplung von Strom und Wärme" ist ein Angebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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