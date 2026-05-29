Der tschechische Intraday-Händler Second Foundation errichtet an drei Standorten in Tschechien Batteriespeicher mit einer Leistung von zusammen 307 Megawatt. Die Speicher sollen Ende des Jahres in Betrieb gehen. Second Foundation investiert mehr als 160 Millionen Euro in die Projekte. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich hier um die bislang größte private Investition in flexible Energieanlagen in Tschechien. Die Lithium-Ionen-Batteriepakete kommen vom tschechischem Hersteller GAZ Energy, gefertigt werden sie in Bohumín im Osten des Landes. Second Foundation ist über seine Minderheitsbeteiligung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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