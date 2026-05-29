Das ist stark: Dell hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht und dabei alle Prognosen torpediert (DER AKTIONÄR berichtete: "Dell: Kursexplosion nach Zahlen - Prognose massiv angehoben"). Zudem wurde der Ausblick auf das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie reagiert darauf mit einem regelrechten Kursfeuerwerk. Auf Tradegate gewinnt die Aktie im frühen Handel fast 40 Prozent. Die bereits seit März laufende Kursrally gewinnt dadurch zusätzlich an Dynamik.Hinter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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