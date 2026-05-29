Hyundai und Kia wollen in den Niederlanden gemeinsam mit Vattenfall ein Pilotprojekt zum bidirektionalen Laden starten. Das für das zweite Halbjahr geplante Vorhaben umfasst bis zu 80 Haushalte, die für den Feldversuch ein halbes Jahr lang das V2G-Laden mit einem EV9 oder Hyundai Ioniq 9 praktizieren. Im Fokus des Projekts steht die Vehicle-to-Grid-(V2G)-Ladefunktion - also das Rückspeisen von Energie aus der Fahrzeugbatterie in das Stromnetz. Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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