MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim ist mit Schwung ins Jahr gestartet und hat Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Vorstand sieht den Konzern und die beiden Segmente im Rahmen seiner Erwartungen für das Gesamtjahr. Bei den Anlegern kam das gut an.

Für die im Mittelwerteindex MDax gelistete Aktie ging es im frühen Handel am Freitag zuletzt um rund zehn Prozent auf 61,85 Euro nach oben. Dabei notierte die Aktie mit Abstand an der MDax-Spitze. Seit Jahresbeginn hat sie jedoch ein Fünftel Prozent an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten sogar 42 Prozent.

Für Analyst Henrik Paganetty von Jefferies hat CTS Eventim insgesamt gute Kennziffern abgeliefert und den Jahresausblick bestätigt. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe trotz negativer Sonderfaktoren die Konsensschätzung um 4 Prozent übertroffen.

Laut Andreas Riemann von Oddo BHF hat das Geschäft mit Live Events positiv überrascht. Im Ticketing seien die Gewinne lediglich stabil geblieben. Insgesamt sieht der Experte bei bestätigten Jahreszielen kaum Grund für größere Änderungen der Markterwartungen.

Auch für Lara Simpson von der US-Bank JPMorgan ist der Ticketvermarkter gut ins Jahr gekommen. Das Vertrauen in die Dynamik steige wieder bei immer stärkeren Geschäften mit Live-Events.

Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 23 Prozent auf 613,5 Millionen Euro, teilte das Unternehmen bereits am Donnerstag nach Börsenschluss in München mit. Dabei stiegen die Erlöse im Segment Ticketing leicht um 2,5 Prozent, während der Umsatz im Bereich Live Entertainment vor allem wegen mehr Veranstaltungen um 38,3 Prozent zulegte.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich um 18,5 Prozent auf 118,9 Millionen Euro zu. Die Marge trat mit 19,4 Prozent nahezu auf der Stelle. Unter dem Strich stieg der Gewinn nach Anteilen Dritter von 46,1 Millionen Euro auf 63,7 Millionen.

Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg hatte Ende März eine verhaltene Prognose für 2026 ausgegeben, die für einen Kurseinbruch an der Börse gesorgt hatte. Für das laufende Jahr stellte der Konzern leichte Steigerungen beim Umsatz und dem bereinigten operativen Gewinn in Aussicht.

Allerdings dürften weltpolitische Krisen, die Konjunktur oder hohe Energiepreise die Menschen nicht von Shows, Konzerten sowie Sport- und Kulturveranstaltungen fernhalten, hieß es damals. Eine Verschlechterung der geopolitischen Sicherheitslage, Inflation und Konsumeinbrüche könnten sich negativ auf das Geschäft auswirken.

2025 verbuchte CTS Eventim einen Umsatz von knapp 3,1 Milliarden Euro bei einem bereinigten operativen Ergebnis von 584 Millionen Euro./jha/err/stk