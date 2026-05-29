CHART des Tages: EURUSD im Bann der deutschen Inflation und der EZB

Heute blicken die Märkte gespannt auf den Euro Kurs. Zuerst werden die vorläufigen Inflationsdaten (VPI) aus den wichtigsten deutschen Bundesländern veröffentlicht, gefolgt von den bundesweiten Daten im weiteren Tagesverlauf (14:00 Uhr deutscher Zeit). Vor dem Hintergrund steigender Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) richtet sich der Fokus der Anleger automatisch auf das Währungspaar Euro Dollar (EURUSD).

Auf einen Blick - Key Takeaways: Event: Veröffentlichung der deutschen Inflationsdaten (VPI) am 29.05.2026.

Marktauswirkung: Mögliche EZB-Zinserhöhung stärkt den Euro Kurs kurzfristig; ein Festhalten an den Zinsen drückt den EURUSD .

Charttechnik: Der Euro Dollar steht in einem symmetrischen Dreieck (Range: 1.1640 - 1.1700) kurz vor einem charttechnischen Ausbruch.

?EURUSD WKN 965275 - ISIN EU0009652759 - Ticker: EUR/USD

Sollte sich die EZB letztlich für eine Zinserhöhung entscheiden, könnte der Euro kurzfristig...

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